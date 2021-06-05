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Afşin’de fotokamp etkinliği başladı

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi tarafından düzenlenen "1.Ulusal Afşin Fotokamp" etkinliği başladı.

Afşin’de fotokamp etkinliği başladı

Afşin’de fotokamp etkinliği başladı

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi tarafından düzenlenen "1.Ulusal Afşin Fotokamp" etkinliği başladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 08:37
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Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tanır Mahallesi Hurman Çayı kenarında kurulan alanda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin kentin ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Afşin'in görsel arşivini oluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Güven, bu yıl ilki düzenlenen etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini belirtti.

Salgın tedbirleri kapsamında katılımcı sayısını sınırlı tuttuklarını belirten Güven, şunları kaydetti:

"İnşallah etkinlik ilerleyen zamanlarda daha da büyüyerek turizm gelirine dönüşecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısını sınırlı sayıda tutmak zorunda kaldık. 100 katılımcıyla sınırladık. 3 gün boyunca Afşin'in değişik güzergahlarında Afşin’in doğal güzelliklerini, kültürel güzelliklerini fotoğraflayacaklar ve görsel arşiv oluşturulacak."

Afşin Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin de Afşin’in doğasıyla, tarihiyle ve turistik yerleriyle tanıtılması gereken bir ilçe olduğunu söyledi.

Açılış törenine Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş ile çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

Son Güncelleme: 05.06.2021 08:37
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