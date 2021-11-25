Akedaş’tan Öğrencilere Sürpriz

Yetkililer bu kez arıza için değil geleceğin aydınlarına katkı sunmak için Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi kırsalındaki köy okulunda öğretmenler ve çocuklarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketici memnuniyetini ön planda tutan çalışmalarla dikkat çeken Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. öğrencilere yönelik yaptığı yarışmalar ve projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çocuklara yönelik önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturacak projeler üreten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., geçtiğimiz hafta içerisinde kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda kurum içerisinde kitap toplama etkinliğine imza attı. Kısa sürede personellerinden toplanan kitaplar kategorilere ayrılarak kırsal bölgede yer alan bir köy okulunda çocuklarla buluşturuldu.

Önceki gün erken saatlerde personellerinden toplandığı kitap ve hediyelerle Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karadut Köyü’nün yolunu tutan yetkililer, Ağıl İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuk Kitapları Haftasında topladıkları kitapları çocuklara hediye eden ekipler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde ise okul öğretmenlerini de unutmadı.

Çocuklarla tek tek sohbet ederek hediyelerini taktim eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, hatıra fotoğrafının ardından etkinliği bir başka sosyal projeye kadar sonlandırdı.