Akif Arslan haber sitelerinin yasa çıkmazını yazdı!

Yerel internet basını böyle bitirildi...

Basın, özellikle yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Buna gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, internet haber siteleri dahildir. Önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak diğer medya kuruluşları da buna dahil olabilir.

Atatürk’ün TC’yi kurduğu dönemde yerel basın çok önemliydi. Ama bugün yerel basın, adeta iktidar eliyle yok ediliyor. Elbette bunda yerel basının da güçsüzlüğünün etkisi vardır. Şimdi de 1 Nisan itibariyle büyük bir bölümü yürürlüğe giren Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetmeliği ile yerel (özellikle internet haber siteleri) yok edildi.

Dezenformasyon ön plana çıkartılarak hazırlanan ve yeni basın yasasına dahil edilen internet haber siteleri, ağır şartlar altına sokuldu. Ekonomik özgürlüğü olmayan yerel internet haber siteleri; artık bırakın özgürlüğü, bir lokma ekmeği bile zor bulacak görünüyor.

Yasanın öncülerinden olan Kahramanmaraş milletvekillerinin duyarsızlığı da hissediliyor. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle yasanın bir süre ertelenmesi isteği de adeta yok sayıldı.

Sadece Kahramanmaraş değil, internet haber siteleri için. Tüm Türkiye aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ama biz Kahramanmaraş’tayız ve kendimizi düşünmeliyiz öncelikli olarak.

14 Mayıs’ta seçim var. Hem CB hem de MV seçeceğiz. O güne kadar yazarlar, eli kalem tutan cengaverler ortaya çıkmalı, durumu satırlarına dökmelidir, diye düşünüyorum. Ama bizim tuzu kurular buna gelmez. Sanki internet haber sitelerinin bugün yok edilme durumunda bu cengaverlerin hiç suçu yok.

Ama o gazetecilerin bunu dillendiren yazısını göremezsiniz.

Görelim Mevla’m neyler, deyip bekleyelim. Nasıl olsa sesimizi duyan olur.

Kahramanmaraş’ta adeta iktidarın işbirlikçisi olan basın bitirildi. Muhalefet olacak yüzleri de yok bu cengaverlerin.

Haydi hep beraber. Kral öldü, yaşasın yeni kral; diyelim..

Evet... Başta Mahir Ünal olmak üzere, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Celalettin Güvenç. Habibe Öcal şimdi söz sizlerin. Tabi söyleyecek sözünüz var ise. Ama kılıç elinizde sizlerin.

Ben gazeteciliğe 1984’te başladım. Emekli olana kadar 7 gazetede çalıştım. Ama bugün Kahramanmaraş’ta sadece 2 gazete bulunuyor. Sanırım bu rakam çok şey anlatır. Anlayana.