Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!

Akif Arslan haber sitelerinin yasa çıkmazını yazdı!

Kahramanmaraşlı gazeteci Akif Arslan internet haber sitelerinin yasa çıkmazını kaleme aldı.

Akif Arslan haber sitelerinin yasa çıkmazını yazdı!

Akif Arslan haber sitelerinin yasa çıkmazını yazdı!

Kahramanmaraşlı gazeteci Akif Arslan internet haber sitelerinin yasa çıkmazını kaleme aldı.

07 Nisan 2023 Cuma 18:54

Yerel internet basını böyle bitirildi...

Basın, özellikle yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Buna gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, internet haber siteleri dahildir. Önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak diğer medya kuruluşları da buna dahil olabilir.

Atatürk’ün TC’yi kurduğu dönemde yerel basın çok önemliydi. Ama bugün yerel basın, adeta iktidar eliyle yok ediliyor. Elbette bunda yerel basının da güçsüzlüğünün etkisi vardır. Şimdi de 1 Nisan itibariyle büyük bir bölümü yürürlüğe giren Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetmeliği ile yerel (özellikle internet haber siteleri) yok edildi.

Dezenformasyon ön plana çıkartılarak hazırlanan ve yeni basın yasasına dahil edilen internet haber siteleri, ağır şartlar altına sokuldu. Ekonomik özgürlüğü olmayan yerel internet haber siteleri; artık bırakın özgürlüğü, bir lokma ekmeği bile zor bulacak görünüyor.

Yasanın öncülerinden olan Kahramanmaraş milletvekillerinin duyarsızlığı da hissediliyor. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle yasanın bir süre ertelenmesi isteği de adeta yok sayıldı.

Sadece Kahramanmaraş değil, internet haber siteleri için. Tüm Türkiye aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ama biz Kahramanmaraş’tayız ve kendimizi düşünmeliyiz öncelikli olarak.

14 Mayıs’ta seçim var. Hem CB hem de MV seçeceğiz. O güne kadar yazarlar, eli kalem tutan cengaverler ortaya çıkmalı, durumu satırlarına dökmelidir, diye düşünüyorum. Ama bizim tuzu kurular buna gelmez. Sanki internet haber sitelerinin bugün yok edilme durumunda bu cengaverlerin hiç suçu yok.

Ama o gazetecilerin bunu dillendiren yazısını göremezsiniz.

Görelim Mevla’m neyler, deyip bekleyelim. Nasıl olsa sesimizi duyan olur.

Kahramanmaraş’ta adeta iktidarın işbirlikçisi olan basın bitirildi. Muhalefet olacak yüzleri de yok bu cengaverlerin.

Haydi hep beraber. Kral öldü, yaşasın yeni kral; diyelim..

Evet... Başta Mahir Ünal olmak üzere, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Celalettin Güvenç. Habibe Öcal şimdi söz sizlerin. Tabi söyleyecek sözünüz var ise. Ama kılıç elinizde sizlerin.

Ben gazeteciliğe 1984’te başladım. Emekli olana kadar 7 gazetede çalıştım. Ama bugün Kahramanmaraş’ta sadece 2 gazete bulunuyor. Sanırım bu rakam çok şey anlatır. Anlayana.

Anahtar Kelimeler:
Akif Arslan Haber Sitelerinin Yasa çıkmazını Yazdı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’a 6. Bölge teşvikleri yetmez daha fazlası lazım
Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’a 6. Bölge teşvikleri yetmez daha fazlası lazım
Dulkadiroğlu’nda oluşturulan geçici çarşılara başvurular başladı!
Dulkadiroğlu’nda oluşturulan geçici çarşılara başvurular başladı!
Kahramanmaraş’ta Esnaf Çarşılarının Kurulumu Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Esnaf Çarşılarının Kurulumu Sürüyor
Kahramanmaraş’ta su borçları silindi!
Kahramanmaraş’ta su borçları silindi!
Kahramanmaraş’ta muhtarlarla son bilgiler paylaşıldı
Kahramanmaraş’ta muhtarlarla son bilgiler paylaşıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber