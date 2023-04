Ali Öztunç, “Ceketimi gönderdim Milletvekili yapın” diyorlar

Kahramanmaraş'ta aday tanıtım programları kapsamında Milletvekili adayları ile tüm ilçeleri gezen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Geriye dönüp bakın kim ne yapmış herşey ortada. Her seçimde iftira attılar. Demedikleri kötü söz, etmedikleri hakaret kalmadı. Açık açık söylüyorum. Memleketin bir derdini, Kahramanmaraş halkının bir sorununu dile getirdiler mi? Bir Uçak seferini düzenlemeyi bile beceremediler. Bir ILS cihazını takıp binlerce Kahramanmaraşlının mağduriyetini çözemediler. Herkesi Gaziantep’e mahkum ettiler. Koskoca Lojistik Merkez yapıldı beceremediler şimdi depo olarak kullanıyorlar. Garibin yetimin hakkını milyonları toprağa gömdüler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Şimdi evi barkı yıkılan vatandaşa deprem konutunu da parayla satıyorlar. Toprağa gömdükleri milyonlarca lirayla Kahramanmaraş’ta kentsel krizi çözülürdü. Kentsel dönüşümle binlerce Kahramanmaraşlının canı kurtulurdu. Benim içim yanıyor. Depremde ailesini kaybeden insanlara deprem konutunun parayla satılması kanıma dokunuyor. Allahtan korkunuz yok mu? Peki utanmadan şimdi bu insanların yüzüne nasıl bakıp gidip oy isteyeceksiniz. Allah aşkına Kahramanmaraş’a ne yaptınız ki şimdi bu deprem felaketi yaşayan insanlardan bir de para istiyorsunuz. Yıllardır hızlı tren dediler kocaman yalan. Cumhurbaşkanına bile mitingde yalan söylettiler, Hızlı Tren Kahramanmaraş’a gelecek dediler kaç yıl geçti hani nerede.

Genel müdürleri toplayıp Stadyum fotoğrafları paylaştılar gene yalan. Şazibey de tüm binalar yıkıldı ama çürük diye Kahramanmaraşsporu çıkarttıkları 12 Şubat Stadyumu depremde ayakta kalan tek bina. Hani çürüktü. Madem çürüktü o kadar büyük depremlerde niye yıkılmadı. Dalga geçer gibi binlerce insanı çürük dedikleri Stadyuma yerleştirdiler. Depremden sonra Kahramanmaraşlıları ilk 12 Şubat stadyumuna yerleştirdiler. Sonra da baktılar rezil oluyorlar yalanları ortaya çıktı apar topar depremzede vatandaşlarımızın çadırlarını söküp mağdur ettiler, tutup milleti başka çadırlara götürdüler. Her işleri yarım, her sözleri yalan. Bu millet depremde kimin çalıştığını da kimin saklandığını da gördü. Vekil olduğum günden bu yana kimseye ayrım yapmadım. Kimseye bana oy verdin mi demedim. Herkese koşturdum herkesin telefonuna baktım. Bakamadığıma da geri döndüm. Yalan ve korku üzerine kurdukları bu siyasi düzende Allaha şükürler her vatanhdaşımın takdirini kazandım bu da bana yeter. Aldığım dualar yeter. Ben ne olursa olsun hemşehrilerimin her derdine ortak olmaya devam edeceğim. Memleketimin her meselesini bu güne kadar nasıl sahiplendiysem artık Genel Başkan yardımcısı olarak sesim daha gür çıkıyor ve her sorunun üstesinden gelmeye çalışıyorum. Deprem boyunca 2400 tır yardım getirdim. Hala da gelmeye devam ediyor. Karnemizi sevgili Kahramanmaraş halkı verecek. Kim ne yaptı, memleketine kim sahip çıktı onu da halkımızın vicdanına bırakıyorum"dedi.