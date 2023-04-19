Ali Öztunç, Kahramanmaraş Bizimle Türkiye’nin Üretim Üssü Olacak

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi gezilerine devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı Atom Karınca Ali Öztunç, yeni hazırlanan ekonomik kalkınma hamlesi kapsamında Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı ekonomik kalkınma ve üretim planına vurgu yapan Öztunç, "Deprem öncesi ve deprem sonrası Türkiye’nin geleceği detaylı bir şekilde planlandı. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Kahramanmaraş’a ne kadar önem verildiğini bir kere daha gösteriyor. 12 Ana Alan oluştulacak olan planlamaya göre metropollerdeki üretim merkezleri gelecekte olabilecek riskler baz alındığında Türkiye’ye dağılımı kurgulanıyor. Bu önemli proje de Kahramanmaraş ise kilit bir role sahip olacak. Planlama da dört ana merkezden biri olan Kahramanmaraş, yatırım üssü haline gelecek. Deprem konusunda da gelecek için en güvenli yerlerden biri olarak gösterilen Kahramanmaraş için ciddi enerji indirimleri, kapsamlı teşvik planlaması da proje de önemli bir karakter olarak kendini gösteriyor"dedi.

EN GÜVENLİ LİMAN KAHRAMANMARAŞ

Hem yatırım hem de deprem konusunda en güvenli alanlardan biri olarak gösterilen Kahramanmaraşımız bir çok önemli avantaja sahip. Tarım alanları, enerji üretimi, Elbistan ve Pazarcık ovaları, beraberinde büyük sanayi kapasitesi ile Kahramanmaraş güvenli liman olarak düşünülüyor. Metal Mutfak eşyaları, tekstil, konfeksiyon, gıda gibi lokomotif sektörlerde söz sahibi olan şehrimiz bu proje ile hak ettiği yere gelecek. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklama ciddi bir planlamanın ve Dünyanın en profesyonel ekiplerinin çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktı. Biz bu önemli proje de şehrimizin daha fazla yatırım, daha fazla teşvik ve imtiyazlardan faydalanmasına katkı da bulunacağız. Kahramanmaraş bizimle hak ettiği yere gelecek " diye konuştu.