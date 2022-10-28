Ali Öztunç’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Mesajında Cumhuriyetin önemine işaret eden Öztunç; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; kahraman milletimizin olağanüstü gayret ve fedakârlığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, 99. yıl dönümünü; büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin izinde geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içinde olmalıyız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden daha çok önem verilmelidir.

Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan medeniyetin en büyük mirasçıları olarak, devraldığımız bu değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek; ülkemizi, emin adımlarla daha güzel bir geleceğe taşımaya kararlıyız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk´ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum.” dedi.