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Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı ortaöğretim birimi tarafından Alparslan Türkeş’i anma programı düzenlendi.

Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı

Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı ortaöğretim birimi tarafından Alparslan Türkeş’i anma programı düzenlendi.

27 Kasım 2022 Pazar 14:16

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı Ortaöğretim birimi tarafından Alparslan Türkeş için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve Kur’an’ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, “Partimizin kurucu genel başkanı büyük davalar, kendini aşma basiret ve beceresini gösterebilmiş dava insanlarının omuzlarında yükselmiş, haklı ve haysiyetli mücadelesiyle de milli gönüllerde silinmeyecek izler bıraktı. Türk milliyetçiliği hareketi Başbuğumuz Türkeş’in büyük emekleri ile milli bir varlığa dönüştü” dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, “Hiç kuşkusuz Türk milliyetçiliğinin kaynağı Türk tarihi ve Türk kültürü, o tarih ve kültürün asıl sahibi de Türk milletidir. Diyebiliriz ki, Türk milliyetçiliği Türk milletine ait olan her değerin, her emanetin, her güzelliğin kristalleşip fikri bir muhtevaya bürünmesi, nihai olarak siyasi bir aksiyom haliyle bezenmesidir. Bize yol gösteren Başbuğ Alparslan Türkeş’i rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu

Program, daha sonra Alparslan Türkeş’in hayatının anlatılması, 12 Eylül Mahkeme savunması tiyatro gösterisi, dokuz ışık sunumu, ülkücü yemini ve ‘BAŞBUĞLAR ÖLMEZ ’ eserinin seslendirilmesi ile son buldu.

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