Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!

İstanbul’da gerçekleştirilen belgesel çekimlerinde Alpedo Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekel Kahramanmaraş dondurmasını tanıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sami Kervancıoğlu,’ Kahramanmaraş’ımızı 110 ülkede yayınlanan dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery televizyonuna ve ünlü sunucu Carla Hall’a anlattık. Şehrimizin tanıtımı noktasında mücadelemiz ülke sınırlarını aştı. Şehrimizin bize verdiği sorumluluğu yerine getirme adına çabamız devam edecek. Alpedo Maraş Dondurması ile birlikte yöresel lezzetlerimize çekim ekibi de hayran kaldı. İnanıyorum ki milyonlarca izleyici de çok sevecek. Başta Alpedo Kervan ailesi olmak üzere kahraman şehrimize teşekkürlerimizi sunuyoruz’ ifadelerini kullandı.