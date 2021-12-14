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Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!

Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery, Türkiye belgeselinde Kahramanmaraş’ın lezzeti Alpedo Maraş Dondurmasını çekimlere dahil etti.

Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!

Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!

Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery, Türkiye belgeselinde Kahramanmaraş’ın lezzeti Alpedo Maraş Dondurmasını çekimlere dahil etti.

14 Aralık 2021 Salı 16:43
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İstanbul’da gerçekleştirilen belgesel çekimlerinde Alpedo Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekel Kahramanmaraş dondurmasını tanıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sami Kervancıoğlu,’ Kahramanmaraş’ımızı 110 ülkede yayınlanan dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery televizyonuna ve ünlü sunucu Carla Hall’a anlattık. Şehrimizin tanıtımı noktasında mücadelemiz ülke sınırlarını aştı. Şehrimizin bize verdiği sorumluluğu yerine getirme adına çabamız devam edecek. Alpedo Maraş Dondurması ile birlikte yöresel lezzetlerimize çekim ekibi de hayran kaldı. İnanıyorum ki milyonlarca izleyici de çok sevecek. Başta Alpedo Kervan ailesi olmak üzere kahraman şehrimize teşekkürlerimizi sunuyoruz’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.12.2021 19:03
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Alpedo Ve Maraş Dondurması ünlü Belgesel Kanalında!
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