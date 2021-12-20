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Altı Pazar Yeri, Üstü Halı Saha

Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı mahallesinde bulunan semt pazarını kapalı hale getirmek için başlattığı projeyi tamamladı.

Altı Pazar Yeri, Üstü Halı Saha

Altı Pazar Yeri, Üstü Halı Saha

Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı mahallesinde bulunan semt pazarını kapalı hale getirmek için başlattığı projeyi tamamladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 11:33
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Altı pazaryeri olan alanın üst katı ise halı saha olarak inşa edildi.

Semt Pazar yerleri ile ilgili çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı mahallesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarını kapalı semt pazarı olarak tasarladı.

Alt katı Pazar yeri ve otopark olarak kullanılacak tesisin çatı kısmını da futbol sahası olarak tasarlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, inşaat çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “İlçemizde bulunan semt Pazar yerlerini düzenleyerek vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını hedefliyoruz. Bu kapsamda birçok Pazar yerini kapalı hale getirdik. Son olarak Divanlı mahallemizde bulunan semt Pazar yerimizi kapalı hale getirerek modernize ettik. Diğer Pazar yerlerimizde olduğu gibi bu Pazar yerimizin de çok amaçlı kullanımı için tasarım yaptık. Pazar yerimiz Çarşamba günleri haricinde otopark olarak kullanılacak. Ayrıca üst kısmını da modern bir halı saha olarak dizayn ederek hemen yanında bulunan okulumuzun ve mahallemizin hizmetine sunduk. Ben mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Son Güncelleme: 20.12.2021 18:51
Anahtar Kelimeler:
Üstü Halı SahaAltı Pazar Yeri
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