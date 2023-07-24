Altınova ve Maksutlu’daki Su Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehir genelinde içmesuyu noktasında herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan yaşanan depremin ardından tahrip olan şebeke hatlarına müdahale edilip arızalar onarılırken bir yandan da kırsal mahallelerde kuraklığa dayalı sorunları çözmek için alternatif kaynaklar oluşturuluyor. Bu kapsamda Onikişubat Maksutlu ve Altınova Mahalleleri’nde yaşanan içmesuyu sorunu için çalışmaların başlatıldığını belirten KASKİ, “Ekiplerimiz şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Maksutlu ve Altınova Mahalleleri’nde yaşanan sorunla ilgili planlamamızı yaptık. Maksutlu Mahallesi’nde açılan sondajın bağlantılarına başlıyoruz. Altınova Mahallesi için de yeni bir alternatif kaynak oluşturuyoruz. Kısa süre içerisinde sondaja başlayarak suyu hatta vereceğiz. Gerek Maksutlu gerekse Altınova Mahallesi’ndeki sorun çözüme kavuşturulacak” ifadeleri kullanıldı.