Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Anadolu Arslanları Depremzede 10 Bin Çocuğa İftar Verdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), depremzede bölgelerinde bulunan vatandaşlarla dayanışmasını artırmak amacıyla bölgede kolları sıvadı.

Anadolu Arslanları Depremzede 10 Bin Çocuğa İftar Verdi

Anadolu Arslanları Depremzede 10 Bin Çocuğa İftar Verdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), depremzede bölgelerinde bulunan vatandaşlarla dayanışmasını artırmak amacıyla bölgede kolları sıvadı.

24 Mart 2023 Cuma 14:50

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsündeki afetzede çadırlarının olduğu alanda 10 bin çocuğa iftar yemeği veren ASKON, bir de çocuklar için anfi tiyatro platformu kurdu. Platformda Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik eğlence ve aktiviteler düzenlenecek.

ASKON ailesi, depremzede çocukları kendi ailesi kabul edip ilk oruçlarını onlarla birlikte açtı. İstanbul’dan gelen ekibe yaklaşık 100 kişilik bir takviye ekibi Ramazan ayı boyunca çocukların gönül dünyasına inerek, onlara depremin acılarını unutturacak projelere imza atacaklar.

Ramazan ayı boyunca depremzede illerinde iftar programları düzenleyip çocuklara moral aşılamak için her gün çeşitli aktiviteler tertipleyecek olan ASKON, ailelerle birlikte huzurlu bir Ramazan ayının idrak edilmesi için 30 gün bölgeden ayrılmayacak.

İftar yemeğine Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, yönetim ve binlerce çocukla aileleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Arslanları Depremzede 10 Bin Çocuğa İftar Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı
Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı
Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”
Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”
Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!
Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!
Kahramanmaraş Büyükşehir’in Aşevi Ramazan’ın İlk Gününde Misafirlerini Ağırladı
Kahramanmaraş Büyükşehir’in Aşevi Ramazan’ın İlk Gününde Misafirlerini Ağırladı
Hüseyin Kayış, Milletvekili Aday Adayı Oldu
Hüseyin Kayış, Milletvekili Aday Adayı Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber