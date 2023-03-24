Anadolu Arslanları Depremzede 10 Bin Çocuğa İftar Verdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsündeki afetzede çadırlarının olduğu alanda 10 bin çocuğa iftar yemeği veren ASKON, bir de çocuklar için anfi tiyatro platformu kurdu. Platformda Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik eğlence ve aktiviteler düzenlenecek.

ASKON ailesi, depremzede çocukları kendi ailesi kabul edip ilk oruçlarını onlarla birlikte açtı. İstanbul’dan gelen ekibe yaklaşık 100 kişilik bir takviye ekibi Ramazan ayı boyunca çocukların gönül dünyasına inerek, onlara depremin acılarını unutturacak projelere imza atacaklar.

Ramazan ayı boyunca depremzede illerinde iftar programları düzenleyip çocuklara moral aşılamak için her gün çeşitli aktiviteler tertipleyecek olan ASKON, ailelerle birlikte huzurlu bir Ramazan ayının idrak edilmesi için 30 gün bölgeden ayrılmayacak.

İftar yemeğine Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, yönetim ve binlerce çocukla aileleri katıldı.