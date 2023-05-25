Andırın Yolları Bakıma Alındı!

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde yolların konfor ve güvenliğini artırmak için bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da da bir dizi çalışma gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla; Altınyayla, Akgümüş, Kargaçayırı ve Yeşiltepe mahallerine ulaşım sağlayan arterlerde deforme olan kısımlar tamir ederek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor. Ekipler, Tatarlı-Emirler-Gökgedik ve Kızık-Kuzgun-Sumaklı grup yollarında da yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, arterlerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması hedeflendiği belirtildi.