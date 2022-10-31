Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği Büyükşehir’le Sağlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın ilçesinde Akifiye ve Rıfatiye mahallelerinde gerçekleştirdiği şarampol temizleme ve viraj genişletme çalışmalarını tamamlarken; Gökçeli Mahallesi’nde uygulamalar hızla sürüyor. Çalışmalarla mahallelere ulaşım sağlayan arterlerin konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. Gökgedik Mahallesi içerisinde ulaşımı sağlayan ana arterde ise kilit parke uygulamalarında sona gelindi. Çalışmalarla mahalleye toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.