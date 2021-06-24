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ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret

Gıda sektörünün önde gelen firmalarından çiğli Atatük organize sanayisinde faaliyet gösteren ASY yemek firması yönetim kurulu başkanı Zeliha Alkan Torbalı Kaymakamı Sayın Ercan Öter beyi makamında ziyaret ederek Torbalı sanayisinde faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarının temiz ve saglıklı yemek tüketimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret

ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret

Gıda sektörünün önde gelen firmalarından çiğli Atatük organize sanayisinde faaliyet gösteren ASY yemek firması yönetim kurulu başkanı Zeliha Alkan Torbalı Kaymakamı Sayın Ercan Öter beyi makamında ziyaret ederek Torbalı sanayisinde faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarının temiz ve saglıklı yemek tüketimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

24 Haziran 2021 Perşembe 16:44
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Sektörde 15 yıldır faaliyet gösterdiklerini dile getiren Sayın Alkan yakın zaman içinde Torbalıda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıylada çalışmalarının başlayacağını temiz gıda ve kaliteli hizmetlerinden asla ödün vermeyeceğini dile getirerek Torbalı Kaymakamı Sayın Ercan Öter ile Torbalı yeni bir çehre kazanarak gülen yüz ve gözüne hayranlıklarını dile getirdi.

ASY yemek olarak Torbalıda olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getiren Sayın Zeliha Alkan Kaymakam Ercan Ötere teşekkür ediyorum misafirperliği için diyerek sözlerine son verdi.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:15
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ASY Yemekten Torbalı Kaymakamına Ziyaret
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