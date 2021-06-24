ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret

Sektörde 15 yıldır faaliyet gösterdiklerini dile getiren Sayın Alkan yakın zaman içinde Torbalıda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıylada çalışmalarının başlayacağını temiz gıda ve kaliteli hizmetlerinden asla ödün vermeyeceğini dile getirerek Torbalı Kaymakamı Sayın Ercan Öter ile Torbalı yeni bir çehre kazanarak gülen yüz ve gözüne hayranlıklarını dile getirdi.

ASY yemek olarak Torbalıda olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getiren Sayın Zeliha Alkan Kaymakam Ercan Ötere teşekkür ediyorum misafirperliği için diyerek sözlerine son verdi.