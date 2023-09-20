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Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da tansiyon yükseldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin yeniden çatışmalara dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar yeni savaşa Türkiye ve İran'ın da dahil olabileceğini söylüyor.

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da tansiyon yükseldi

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da tansiyon yükseldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin yeniden çatışmalara dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar yeni savaşa Türkiye ve İran'ın da dahil olabileceğini söylüyor.

20 Eylül 2023 Çarşamba 14:05

Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanmasından üç yıl sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir savaşın patlak verebileceği endişesi yaşanıyor.

Analistler, iki tarafın politikasının gerilimi artırdığını ve bölgenin tekrar çatışmalara sahne olabileceğine dikkat çekiyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçtiğimiz günlerde, Bakü'yü Dağlık Karabağ yakınlarına asker yığmakla suçladı. Azerbaycan da Erivan'ın bölgeyle ilgili politikasının krizi tırmandırabileceğini dile getiriyor.

Uluslararası arabuluculukla yürütülen barış görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamıyor.

Bölgenin ana kenti Stepanakert'te yaşayan Olga Grigoryan, yerel halkın Azerbaycan güçleriyle savaşın yakın olmasından korktuğunu ifade ediyor.

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Azerbaycan Ve ErmenistanDağlık Karabağda Tansiyon Yükseldi
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