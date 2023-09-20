Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da tansiyon yükseldi

Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanmasından üç yıl sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir savaşın patlak verebileceği endişesi yaşanıyor.
Analistler, iki tarafın politikasının gerilimi artırdığını ve bölgenin tekrar çatışmalara sahne olabileceğine dikkat çekiyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçtiğimiz günlerde, Bakü'yü Dağlık Karabağ yakınlarına asker yığmakla suçladı. Azerbaycan da Erivan'ın bölgeyle ilgili politikasının krizi tırmandırabileceğini dile getiriyor.
Uluslararası arabuluculukla yürütülen barış görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamıyor.
Bölgenin ana kenti Stepanakert'te yaşayan Olga Grigoryan, yerel halkın Azerbaycan güçleriyle savaşın yakın olmasından korktuğunu ifade ediyor.