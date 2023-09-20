Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da tansiyon yükseldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin yeniden çatışmalara dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar yeni savaşa Türkiye ve İran'ın da dahil olabileceğini söylüyor.