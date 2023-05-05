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Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş’a tarihi kimliğini tekrar kazandıracağız”

Asrın felaketinde hasar alan tarihi yapılarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Deprem sonrası şehirlerin artık bir kültür şehri olması ve turizmden de hak ettiği payı almasını istiyoruz. Bu bağlamda da Büyükşehir Belediyemizle bir rota oluşturuyoruz.İnanıyorum ki bu çalışmalar neticesinde Kahramanmaraş eskisinden daha cazip bir turizm şehri haline gelecek” dedi.

Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş’a tarihi kimliğini tekrar kazandıracağız”

Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş’a tarihi kimliğini tekrar kazandıracağız”

Asrın felaketinde hasar alan tarihi yapılarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Deprem sonrası şehirlerin artık bir kültür şehri olması ve turizmden de hak ettiği payı almasını istiyoruz. Bu bağlamda da Büyükşehir Belediyemizle bir rota oluşturuyoruz.İnanıyorum ki bu çalışmalar neticesinde Kahramanmaraş eskisinden daha cazip bir turizm şehri haline gelecek” dedi.

05 Mayıs 2023 Cuma 19:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile asrın felaketinde kısmı tahribatların meydana geldiği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Ulu Camii, Tarihi Kapalı Çarşı ve Kahramanmaraş Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, bakanlık ve kurum yetkililerinin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Güngör heyete, şehrin tarihi yapıları hakkında bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş Özel Bir Şehir

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Kahramanmaraş; her türlü dokuyu bünyesinde bulunduran, kimliği olan çok özel bir şehir. Şehrimizin sahip olduğu her tülü zenginliklerimizi ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz. Bu çerçevede de şehrimizdeki tarihi yapılarda ve kültürel mekânlarda meydana gelen zararları ve buradaki hasar durumlarını değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın kendi görev alanlarında olan konularla ilgili şehrimizin alt ve üstyapısının ayağa kaldırılması konusunda çok güzel önerileri oldu. Bizim kendilerine sunduğumuz bazı çalışmalara da destek olacaklarını belirttiler. Germenicia arkeolojik alanıyla ilgili de güzel bir noktaya gelindi” cümlelerini kaydetti.

Restorasyon Çalışmaları Başlayacak

Tarihi enkazın kaldırılarak restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde başlayacağını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “6 Şubat’ta meydana gelen büyük afetten sonra bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen bütün illerde öncelikli olarak tespit çalışmalarına başladılar. Bugün de bu kapsamda Kahramanmaraş’ta bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tespit çalışmaları sonucu bir iş bölümü oluşturduk. Hızlı bir şekilde tarihi enkazın kaldırılmasına ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Bu noktada da öncelik verilecek noktaları belirledik. Hızlı ve planlı bir şekilde bu çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Yeni Rota Oluşturuyoruz

Bakan Ersoy, açıklamalarının devamında, “Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinde en fazla can kaybının ve yıkımın meydana geldiği şehirlerin başında geliyor. Bu yüzden Kahramanmaraş’ta daha yoğun bir çalışma gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizle koordineli bir şekilde bu süreçleri yürüteceğiz. Tarihi yapıları, tescilli sokakları ve mekânları hızlı bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Sokak sağlıklaştırmaları yapacağız. Bir yıl içerisinde çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş’a tarihi kimliğini tekrar kazandıracağız. Deprem sonrası şehirlerin artık bir kültür şehri olması ve turizmden de hak ettiği payı almasını istiyoruz. Bu bağlamda da Büyükşehir Belediyemizle bir rota oluşturuyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi. İnanıyorum ki bu çalışmalar neticesinde Kahramanmaraş eskisinden daha cazip bir turizm şehri haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Mozaikleriyle Konuşulan Bir Şehir Olacak

Gelen soru üzerine Germenicia ile alakalı da bilgiler aktaran Ersoy, “Germenicia, sadece Kahramanmaraş için değil doğu hattındaki rota için de çok önemli bir değer. Orada çıkacak mozaikler, mozaikleriyle ünlü birçok şehrimizden çok daha değerli olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalar bittiği zaman Kahramanmaraş, sadece gastronomisiyle ve yerel kültürüyle değil Germenicia ve mozaikleriyle de konuşulan bir şehir haline gelecek” dedi.

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Bakan ErsoyKahramanmaraş’a Tarihi Kimliğini Tekrar Kazandıracağız”
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