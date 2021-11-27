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Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a Stadyum Müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında, 12 Şubat Stadyumunun yenileceği söyledi.

Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a Stadyum Müjdesi

Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a Stadyum Müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında, 12 Şubat Stadyumunun yenileceği söyledi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:12
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanı Vekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyetle Kahramanmaraş’ta yer alan statlarda incelemelerde bulundu.

“Kahramanmaraş’a hayırlı oldun”

İncelemeler sonunda gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Elbette Kahramanmaraş’ın gençlik ve spor yatırımlarının çok önemli seviyeye getirdik bu hep birlikte biliyoruz. Birçok imkanı hamdolsun spor alanında ortaya koyduk. Yine gençlik yatırımlarımızı yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle, çok farklı noktalara taşıdık. Bugün Kahramanmaraş’ın gerek ilçelerinin gerekse büyükşehrin bilindiği üzere bizim paydaşımız yerel yönetimler. Yerel yönetimlerle işbirliğimiz en güçlü bir şekilde sürdüğümüz illerden bir tanesi de Kahramanmaraş. Bugün Kahramanmaraş’ta bundan sonraki süreci planladık. Ve bundan sonraki süreçte gerek spor, gerekse gençlik yatırımlarında artık Kahramanmaraş’ı daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Elbette alt yapı çok güçlü. Gerekli ihtiyaçları hızlı bir şekilde takviye ederek, özellikle halkın spora erişimini ve sporun hızlı bir şekilde güçlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonra özellikle Kahramanmaraş’ın özellikle bilindiği üzere stat gündemi, gerek 12 Şubatı gerekse Hanefi Mahçiçek stadıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Yine burada da büyükşehir belediyesiyle güçlü bir işbirliğine giriyoruz. Bu görülen alanı belediyemizle birlikte yine onların ve bizim desteğimizle yeni bir stada dönüştürüyoruz. Ben Kahramanmaraş için hayırlı olmasını diliyorum. Yaşayan bir stat anlayışımız var bilindiği üzere. Dün İzmir’de Türkiye’nin en yeni stadını açtık. Hem yaşayan bir stat hem halkımızın erişiminin olduğu bir stat hem de en modern özellikleri sporcuya, sporsevere, futbol camiasına sunan bir stat. İnşallah bunu da büyükşehir belediyemizle birlikte en hızlı bir şekilde başlayarak, dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden tüm Kahramanmaraş’a değerli milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir stadyum inşallah hayata geçecek“

Ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Vekili Mahir Ünal ise, “Sayın bakanımızla bu konuyu konuştuğumuzda, ‘Hemen Kahramanmaraş’a gidelim ve bu sorunu çözelim’ dedi. Öncellikle bu g-hassasiyetinden Kahramanmaraş’a olan muhabbetinden dolayı ben değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. Bugün büyükşehir belediye başkanlığımızda bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da 12 Şubatı ve Hanefi Mahçiçek stadının karşılıklı olarak bir değişimi konusunda karar aldık. inşallah bu stadı büyükşehir belediyemiz yapacak. Burada tabi gençlik spor bakanlığımız, belediye imkanları kullanılarak Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir stadyum inşallah hayata geçecek. Spor camiamıza ve futbol severlere hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.11.2021 18:46
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Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a Stadyum Müjdesi
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