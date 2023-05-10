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Bakan Kirişci, EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda STK temsilcileriyle buluştu

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Kirişci, EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda STK temsilcileriyle buluştu

Bakan Kirişci, EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda STK temsilcileriyle buluştu

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleşti.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:55

Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirildi.

Buluşmaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile sivil toplum kuruluşlarındançok sayıda temsilci katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na makam aracı olarak tahsis edilen Türkiye’nin yerli ve milli ilk otomobili olan TOGG’unT10X modeli de buluşmanın yapılacağı getirilirken, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Buluşmanın ev sahibi Başkan Mahçiçek, Bakan Kirişci ve misafirlerini girişte karşılarken, tek tek selamlaşıp sohbet etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından başlayan programda ilk konuşmayı AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel yaptı. Görgel’in selamlama konuşmasının ardından Bakan Kirişci söz alarak kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Önümüzdeki 5 yılda yol yürümeye devam etmeliyiz”

Türkiye ve dünya gündemine de değinen Bakan Kirişci, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin hem dünden daha güzel olacağını hem de dost ve kardeş ülkelerin umudu olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin artık dünyada sözü dinlenen ve oyun değiştirici bir ülke olduğunu ifade eden Kirişci, “Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsi seçimi değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak sadece kendi ülkesine olan bir mesuliyetinin, sorumluluğunun gereği olarak, görevli olması meselesi değildir. Aynı zamanda bu coğrafyaya bel bağlayan dünyada pek çok mazlum ve mağdur milletler var. Bunların da sesi, bunların da nefesi olan bir Cumhurbaşkanımız var. Biz, bu Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki 5 yılda yol yürümeye devam etmeliyiz ki Kahramanmaraş’ımız bir an önce ihya ve inşa konusunda daha hızlı yol alsın” şeklinde konuştu.

“Şehrimizin sorunlarını istişare içerisinde çözecek, depremin yaralarını saracağız”

Başkan Mahçiçek ise programın ardından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nı, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci, Bakan Yardımcımız Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanımız Fırat Görgel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Buluntu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Ahmet Kuybu ile sivil toplum kuruluşlarındançok sayıda temsilcinin katılımıyla EXPO 2023 Sergi Alanı’mızdaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirdik.Şehrimizin sorunlarını tüm paydaşlarıyla istişare içerisinde çözecek, depremin yaralarını hep birlikte saracağız.Programımıza katılan STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci’nin konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçilirken, STK temsilcileri ilerleyen süreçte Kahramanmaraş’a yapılması planlanan projeler ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını yöneltti.

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