Bakan Vahit Kirişci “Şehirler yarışında kahramanmaraş’ı daha ileriye taşıyacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Medya Buluşması’ temalı sahur programına katıldı. Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda; AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları, teşkilat ve basın mensupları da yer aldı. Programda basın mensuplarıyla bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Güngör, “Partimizin düzenlediği Medya Buluşması’nda milletvekili adaylarımızın katılımıyla kıymetli basın mensuplarımızla sahur programında bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz ve basın mensuplarımızla birlikte Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Partimize Çok Büyük Teveccüh Olacaktır

Sahur programında konuşan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Deprem hepimizin en önemli meselesi. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremzedelerin koşullarının iyileştirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs da bizim için son derece önemli bir süreç. Milletvekili adaylarımız sahadalar. Adaylarımız ve vatandaşlarımız arasında çok güzel bir etkileşim olduğunu görüyoruz. Saha programlarımız çok verimli bir şekilde devam ediyor. 14 Mayıs’ta şehrimizden partimize çok ciddi teveccühün olacağını düşünüyorum. İnşallah bu kadrolarla şehrimize hizmet etmenin gururunu bir kez daha yaşayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Şehrimizin Yanındayız

Kahramanmaraş’ın her geçen gün ekonomisiyle ve sosyal hayatıyla yeniden şahlanışın evrelerini gösterdiğini vurgulayan Bakan Kirişci, “Demokrasilerde iktidar ve muhalefet vardır ancak medyanın gücü her zaman için önemli ve kıymetlidir. Yaptığımız ve yapacağımız projelerin, çalışmaların duyurulmasında basın çok büyük önem arz etmektedir. Burası kahraman bir şehir. 31 Ekim 1919’da Sütçü İmam’a o kahramanca davranışı sergileten ruh neyse depremde 12 bin 561 evladını Rahmet-i Rahman’a uğurlamış olan bu şehirde sergilenen ruh aynıdır. Şehrimiz her geçen gün ekonomisiyle, sosyal hayatıyla ve diğer faaliyetleriyle bir dirilişin, yeniden şahlanışın evrelerini gösteriyor. Kahramanmaraş herhangi bir şehir değil. Yüzölçümü açısından Türkiye’nin 11’inci, nüfusta ise 18’inci büyük şehri. Şehrimizin kendine has değerleri ve karakterleri var. Gayemiz şehirler yarışında Kahramanmaraş’ımızı daha da ileriye taşımak. Biz her zaman şehrimizin yanındayız” diye konuştu.