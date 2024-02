Başkan adayı Selahaddin Can, “Esnaflarımızın sorunlarını çözeceğiz”

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine 45 gün gibi kısa bir süre kaldı. Adaylar, bu süreçte saha çalışmalarına hız kazandırırken, sık sık vatandaşlarla da bir araya geliyorlar. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İyi Parti Belediye Başkan adayı ‘Dr. Selahaddin Can, halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdüren Can, tarihi kapalı çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Can, esnaf ziyaretine ilişkin şu ifadelerde bulundu; Vatandaşlarımız o kadar çok ihtiyaç duyuyor ki bizim göreve gelmemize ve değişimin bir an önce gerektiğini ifade ediyorlar. Mevcut yönetim tarafından kapalı çarşı esnafımıza adeta kulak tıkanmış ve hiçbir sorunlarıyla ilgilenmemişler biz esnafımızın her daim yanında olacağız ve sırtımızda taş taşıyıp esnafımızın sorunlarını çözeceğiz.

‘HALKIMIZLA KOL KOLA VERİP SESLERİMİZİ BİRLEŞTİRİP İLÇEMİZİ ŞAHA KALDIRACAĞIZ’

İyi Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can konuşmasını şu şekilde sürdürdü; Kahramanmaraş’ın bir tane tarihi kapalı çarşısı var. Bu kadar bakımsız, bertaraf, her yağmur yağmasına her yer akıyor su içinde kalıyor iş yerleri, her yer çok atıl ve esnafımız bu durumdan çok şikâyetçi, mevcut belediye başkanına defalarca söylemelerine rağmen hiçbir sorunları çözüme kavuşmamış, kapalı çarşının arka kısmında enkaz yığıntılarının olduğunu ifade ettiler defalarca söylenmesine rağmen kaldırılmamış birkaç defa yangın çıkmış, ‘Allah korusun bu çıkan yangınlar kapalı çarşıya sıçrasa bunun hesabını kim verecek. İnşallah 31 Mart’ta değişim olacak ve ben Dr. Selahaddin Can olarak söz veriyorum kapalı çarşı esnaflarımızdan oluşacak bir meclis kuracağız ve sıkıntıları direk çözüme kavuşturacağız, esnaflarımızı bir an önce ayağa kalkmak istiyor biz bunun garantisini veriyoruz. Esnaf demek bulunduğumuz ilçenin can damarı demek ve biz inşallah göreve geldiğimizde esnafımıza can olacağız. Ben bir kez daha buradan sesleniyorum vatandaşlarımızın desteği ile biz göreve geldiğimizde onların yapamadığı her ne varsa biz yapacağız. ‘İfadelerini kullandı.