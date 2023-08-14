Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ta insanlar sigortadan hala para bekliyor”

BloombergHT’de Reyhan Baysan’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Fokus’ programına katılan Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahin Balcıoğlu; “Depremin üzerinden 6 ay geçti ama birçok belirsizlik hale devam ediyor. Bunun bir tanesi orta hasarlı binaların yıkımı hakkında alınan kararlar. Bu karar nasıl alındı bilmiyorum. Bir insanın evi var 100 LİRA bu evi 50 liraya sağlamlaştıracak. Bu çalışma sonu tekrar evine oturacak. Malum kış geliyor. İnsanların ailesiyle kalacak yer lazım. Alınan bu yeni kararla biz bu evleri yıkarsak ne olur? Bu defa insan 100 liralık evinden de olacak. Bunların sıkıntısını yaşarken birde insan evsiz kalırsa başını sokacağı bir ev olmaz ise bu sıkıntı oluşturur. Maalesef bu belirsizlikler insanı çok yoruyor. Bu sorunu çözmemiz lazım. Bizim bu insanları barındırmamız lazım. Barındırmaz isek başta ekonomi olmak üzere kendimize ve ülkemize zarar veriyoruz.

“Bizim tek istediğimiz çalışmak”

Neden? Kahramanmaraş tekstil sektöründe önemli üretim yapan, hammadde üreten önemli bir şehir. Biz bunları üretemediğimizde müşterilerimiz kaybolacak. Bizim tek isteğimiz çalışmak. İyi şeylerde yapılıyor, yanlış dediğimiz şeylerde yapılıyor ama bizim çalışmamız için önünde engel olmayacak yasalara ihtiyacımız var. İnsanı bırakın kendisi yapsın bürokrasiye boğmayın. Kahramanmaraş’ta birçok mühendis tutuklu. Yapılan binalardan sorumlu mühendis yok. Neden 1980 yılında yapılmış bina o tarihteki mevzuata göre yapılmış. Duvarımız (sınırımız) içinden biz sorumlu isek bunun hesabını biz vereceğiz. Bırakın biz kendi işimizi kendimiz yapalım. Lütfen bizi bürokrasiye boğmayın. Ertelenen borçlar çözüm değil. Çünkü çalışmayan bir işletme bunu nasıl ödeyecek. Herkesin bir borcu var. Bu borçları çalışmayan bir insan nasıl ödeyebilir. Bunun için yeniden kredi alınabilir ama yüksek faize rağmen kredi bulunamıyor. Teminat sorunu yaşanıyor insanlar maalesef kredi alamıyor. Çünkü kredi için verebilecekleri ev de iş yeride yıkılmış. Kahramanmaraş’a kendi özelinde bir ayrıcalık yapılabilir mi? Çünkü biz çalışabilirsek kendi işimizi yapabiliriz. 6 ay geçmiş halen insanlar sigortadan para bekliyor. Fiyatların her gün artmasına, dövizin artmasına rağmen biz sigorta yaptırırken bir hafta geç ödesek sigortamız iptal ediliyor. Altı ay bitti yedinci ay başladı.