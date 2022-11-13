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Başkan Balcıoğlu, “Turizmle dünyaya tanınmak istiyoruz”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu ve ekibi, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Başkan Balcıoğlu, “Turizmle dünyaya tanınmak istiyoruz”

Başkan Balcıoğlu, “Turizmle dünyaya tanınmak istiyoruz”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu ve ekibi, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

13 Kasım 2022 Pazar 12:47

19 Kasım oda seçimleri öncesi resmi çalışmalarına başlayan Başkan Şahin Balcıoğlu, Trabzon Bulvarı’nda ve kapalı çarşı esnaflarıyla bir araya geldi.

Başkan Balcıoğlu’nu ve ekibini karşılarında gören kent esnafı ise, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ziyaretler sonunda kısa açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, “Bu çarşı benim çocukluğumun geçtiği çarşı. Benim baba dostum dede dostum birçok arkadaşımız var burada. Ben zaman zaman uğruyorum fırsat bulduğum her zaman. Mesela Pazar günler her sabah genelde belediye çarşısındayım. Ben eski dostlarımı gördüm, iyi oldu çok mutlu oldum. Sağ olsun bugün arkadaşlarım çarşıya çıkalım, çarşıda esnaflarımızın bize anlatmak istedikleri varsa onları dinleyelim. Bu defa resmi bir ziyaret oldu. Hep beraber dolaştık. Birçok dostumu gördüm. Çok mutlu olduk. Problemlerini sorduk, Trabzon Caddesinde yolla ilgili ve yıkılan binayla ilgili bazı konular anlattılar. Bide boşalan eski maliye binamızın dış görüntüsüyle problemlerini dile getirdiler. Belediye başkanımıza ileteceğiz bu konuları. Yada biz bir şeyler yapacağız. Kahramanmaraş hepimizin çok güzel bir yer, pırıl pırıl olmasını istiyoruz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi turizmle dünyaya tanınmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 Expo ile başlayacağız o zamana kadarda herkes eksiğini tamamlayacak. Daha mutlu, huzurlu ve daha büyük bir Kahramanmaraş için hem ekonomik, kapasite olarak büyük herkes ellinden geleni yapıyor, yapacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Balcıoğlu“Turizmle Dünyaya Tanınmak Istiyoruz”
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