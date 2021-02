Başkan Çabukelden Kurtuluş Bayramı Mesajı

“Kahramanmaraş, yine 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na ulaşmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

Maraş; Türk Milli Mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı yerdir. Maraş, mananın maddeye galip geldiği, inanmış insanların azim ve kararlılıkla Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği şehirdir.

Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, istiklali her şeyden üstün tutan ecdadımız kan vererek, can vererek şehrini işgalden kurtarmış ve 12 Şubat gününü bizler için bayram yapmıştır.

Bütün teşekkürler kifayetsiz gelecektir. Şehrimizin büyük insanlarını, milliyetçiliğin ve vatan sevgisinin örneği hemşehrilerimizi, şehitlerimizi, Sütçü İmamı, Kahraman Çetelerimizi saygıyla anıyoruz.

12 Şubat Kurtuluş Bayramı vesilesi ile kahraman ecdadımızı saygıyla anarak bir kez daha söz veriyoruz. İYİ Parti Türkiye siyasetinin mihenk taşıdır. İktidarda olduğumuz gün bugüne kadar söylemiş olduğumuz sözlerimiz, ilkelerimiz, duruşumuz ve bayrak sevgimiz katiyen değişmeyecek bilakis artarak devam edecektir. Biz, Anadolu medeniyetinin ruhu ve örneği bulunmayan şanlı tarihimizin ilhamı ile yeni bir şarkı, yeni bir ruh ve yeni bir heyecanız. Biliyor ve inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyetini ilelebet müdafa ve muhafaza etmek en asli vazifemizdir. Bu vazifenin kutlu vazifedarları olarak Genel Başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde cesaretle ve ümitle yürümeye devam edeceğiz. Gerek ülkemiz gerekse şehrimiz için yapılması gereken fedakarlıklar söz konusu olduğunda en ön safta yer alacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın zira tüm engellere ve iftiralara rağmen İYİ Parti milletimize iyi gelmeye devam edecektir.

Kahramanmaraş'ta atılan her adımın takipçisi ve gözlemcisiyiz. Şehrimiz yararına girişilen her işin destekleyicisi olmakla birlikte bu kahraman şehrin menfaatine dokunan, halkımızın huzuruna engel her icraatin önündeki en büyük engel de biz olacağız. Bu vazife bizlere ecdadımızdan mirastır.

Bir kez daha 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı kutluyor, Kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. “