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Başkan Görgel’e dev lahana hediye edildi

Kahramanmaraş’ta son kongrede AK Parti İl Başkanı seçilen Fırat Görgel’e dev lahana hediye edildi.

Başkan Görgel’e dev lahana hediye edildi

Başkan Görgel’e dev lahana hediye edildi

Kahramanmaraş’ta son kongrede AK Parti İl Başkanı seçilen Fırat Görgel’e dev lahana hediye edildi.

27 Kasım 2020 Cuma 19:12
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İğde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği yönetimi, Fırat Görgel’e yaptığı tebrik ziyaretinde dünyaca büyülüğü ve lezzetiyle ün kazanan ‘Elbistan Lahanası’ hediye etti.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ında yer aldığı ziyarette İğde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, dernek faaliyetleri ve İğde Mahallesinde yaşanan eksiklikler hakkında bilgi verdi.

İl Başkanı Fırat Görgel, nezaket ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 27.11.2020 19:15
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