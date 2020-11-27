Başkan Görgel’e dev lahana hediye edildi

İğde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği yönetimi, Fırat Görgel’e yaptığı tebrik ziyaretinde dünyaca büyülüğü ve lezzetiyle ün kazanan ‘Elbistan Lahanası’ hediye etti.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ında yer aldığı ziyarette İğde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, dernek faaliyetleri ve İğde Mahallesinde yaşanan eksiklikler hakkında bilgi verdi.

İl Başkanı Fırat Görgel, nezaket ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.