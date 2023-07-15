Başkan Güngör, 15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven’in Ailesini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Niyazi Ergüven’in Türkoğlu’nda ikamet eden ailesini ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un da yer aldığı ziyarette şehit ailesine taziye dileklerini ileterek acılarını paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “15 Temmuz gecesi devletine ve demokrasisine sahip çıkmak için canını hiçe sayarak kendini tankların, silahların önüne siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” dedi.