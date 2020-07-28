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Başkan Güngör, altın şehir’de incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Altın Şehir (Kuyumcukent) çevresinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Güngör, altın şehir’de incelemelerde bulundu

Başkan Güngör, altın şehir’de incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Altın Şehir (Kuyumcukent) çevresinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

28 Temmuz 2020 Salı 09:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapımında sona gelinen Kuyumcukent Sitesi etrafında yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Güngör, Altın Şehir olarak adlandırılan Kuyumcukent Sitesi’nin yaklaşık 2 ay gibi bir süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Güngör: “Türkiye’de ikinci sıradayız”

Altın Şehir’de yaptığı incelemenin ardından bir açıklamada bulunan Başkan Güngör, Kahramanmaraş’ın her alanda olduğu gibi kuyumcu sektöründe de önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti. Başkan Güngör yaptığı açıklamada: “Kahramanmaraş’ımız birçok sektörde olduğu gibi kuyumculuk, takı-tasarım sektöründe de hatırı sayılır bir yere sahiptir. Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. Her alanda olduğu gibi sanayi ve ticaretin gelişmesi için meslek odalarımızın, yatırımcılarımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine devam ediyoruz. Kahramanmaraş hem bölge hem de ülkemiz için çok önemli bir merkez olan, Kahraman şehrimize yakışır bir site oluşturuldu. Burayı Altın Şehir olarak isimlendiriyoruz. Bir diğer adı da Kuyumcukent. 400’ün üzerindeki esnafımız bu sitemize taşınmış olacak. Aynı zamanda buranın 5 binden fazla istihdam kapasitesi var. Derli toplu olması, AR-GE Merkezi ile sosyal alanlarıyla, teşhir ve tasarım merkezleriyle Kahramanmaraş’ta bu sektörün daha da gelişmesi ve ilerlemesi için çok büyük katkı olacağını biliyoruz.

Burası 130 milyon liralık bir proje ve bu projenin ağırlıklı kısmını Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız çok uzun vadeli projeye destek veriyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak buranın daha kısa sürede hizmete açılması ve daha da güzelleşmesi için 2500 metrekareden fazla bir alana 500 tondan fazla asfalt dökerek burayı hazır hala getiriyoruz. Kuyumcu esnafımız için buranın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Oda Başkanı Öz: “Amacımız alım heyetlerini Kahramanmaraş’a çekmek”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz ise bu Kuyumcukent Sitesi’nin laboratuvarı, sosyal donatıları, eğitim salonu ve diğer birimleri ile komple bir site olacağını söyledi.

Oda Başkanı Öz 2007 yılında hayalini kurdukları 2016 yılında yapımına başladıkları ve bugün tamamladıkları siteye ilişkin yaptığı açıklamada: “Sitemiz 107 bin metrekare kapalı alana sahip olup, içerisinde 24 bin metrekare kapalı otopark, 1400 metrekare toplantı salonu, misafir hanesi, 500 metrekare ar-ge laboratuvarı, eğitim için 400 metrekare bir alan ve irili ufaklı olmak üzere 400 den fazla işyeri var. Bizim amacımız yurt dışındaki alım heyetlerini Kahramanmaraş’a çekmek. İç piyasayı zaten biliyoruz, yurt dışındaki alım heyetlerini de Kahramanmaraş’a çekmeyi hedefliyoruz. Buranın yapımında projesinden bu son aşamaya gelinceye kadarki sürede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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