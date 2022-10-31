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Başkan Güngör; “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Alevi Kanaat Önderlerinden Elif Ana’nın vefatının 31. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katılan Başkan Güngör, “Yardımseverliği, cömertliği ile sadece Akdemir’in değil, bölgemizin saygısını ve hürmetini kazanmış Elif Ana’yı rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Güngör; “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Başkan Güngör; “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Alevi Kanaat Önderlerinden Elif Ana’nın vefatının 31. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katılan Başkan Güngör, “Yardımseverliği, cömertliği ile sadece Akdemir’in değil, bölgemizin saygısını ve hürmetini kazanmış Elif Ana’yı rahmetle anıyorum” dedi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Alevi Kanaat Önderlerinden Elif Ana’nın vefatının 31. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katıldı. Elif Ana Türbesi’nde gerçekleştirilen programda Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Etkinlikte söylenen deyişler ve semahlarla Elif Ana mezarı başında anıldı.

“Önemli Bir Şahsiyetti”

Anma etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Etrafına hoşgörü, iyilik, yardım ve ışık saçan Elif Ana’nın vefatının 31. yıl dönümü nedeniyle bir araya geldik. Elif Ana, mütevazı yaşantısıyla Alevi-Bektaşi kültürünün 20'nci yüzyıldaki simgesi haline gelmiş önemli bir şahsiyetti. Örnek kişiliği ve insan sevgisi ile Mevlana'dan, Hz. Yunus'tan ve Pir Sultan Abdal'dan bu yana bin yıllık birliğimizin damarlarını teşkil eden önemli bir çizginin ismidir. Yardımseverliği, cömertliği ile sadece Akdemir’in değil, bölgemizin saygısını ve hürmetini kazanmış Elif Ana’yı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Eşitlik ve Kardeşlik İlkesinde Buluşmalıyız

Güngör konuşmasının devamında, “Ülkemiz ve İslam coğrafyası son derece hassas bir dönemden geçiyor. Coğrafyamızın her bir tarafı yeniden şekilleniyor, haritalar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Sevgili canlar, bu süreçte hepimize çok önemli görevler düşüyor. Biz Horasan erenlerinin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Hacı Bayram Velilerin, Yunus Emrelerin, Taptuk Emrelerin, Kaygusuz Abdalların bu topluma işlediği irfan geleneğini sürdürmek mecburiyetindeyiz. Temelinde sevgi, irfan, yardımseverlik ve cömertlik olan bir anlayışı inşa etmeliyiz” dedi.

Birliğimize ve Kardeşliğimize Sahip Çıkmalıyız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Anadolu toprakları Fergana’dan gelen, Horosan Erenleriyle, Hacı Bektaş-ı Velilerle, Âşık Mahzuni Şeriflerle, Elif Analarla yoğrulmuş ve bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmiş. Bu toprakların oluşturduğu birlik ve dirliğe sadece Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının değil; bütün dünyanın ihtiyacı vardır. Çünkü bizler Anadolu’dan, Balkanlara ve Avrupa’nın içlerine kadar barışı ve esenliği tesis etmiş bir milletin çocuklarıyız. Buralarda gönüller almışız, gönüllere girmişiz. Bizler böyle bir zenginliğin, böyle bereketli toprakların üzerindeyiz. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

Farklılıklarımız Bizim Gücümüzdür

Başkan Güngör konuşmasını, “Hedefleri bir olanın, gönülleri de bir olmalıdır. Farklılıklarımız bizim gücümüzdür. Bu gücü en etkin şekilde kullanmanın yolu ise hoşgörüdür, anlayıştır, kardeşliktir. Bizler yüzlerce yıllık hoşgörü geleneğinin kökleri, dalları ve yapraklarıyız. Hemedani’den Yesevi’ye; Hacı Bektaş’tan Mevlana’ya binlerce gönül eri, bu kudret ağacı dik dursun diye gönüllerini vakfettiler. Biz de onların yolunda yürüyüp bu kültürü, bu düşünceyi çocuklarımızla geleceğe taşımalıyız. Bu düşüncelerle, Elif Ana’yı bir kez daha rahmetle yâd ediyor, bu buluşmamızın bu topraklarda ebediyen birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum” cümleleriyle noktaladı.

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Başkan Güngör; “Birlik Ve Beraberliğimiz Daim Olsun”
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