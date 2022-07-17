Başkan Güngör; “Çiğşar Kirazı’nın marka değerini artıracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın’ın Çiğşar Mahallesi’nde kiraz hasadında üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları da yer aldı. Kiraz üreticileriyle sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız, Andırın Belediye Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte sadece şehrimizin değil ülkemizin de en nadide bölgelerinden birisi olan Çiğşar Mahallemizde hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Kiraz hasadına şahit olduk. Samimi sohbetleri ve güler yüzleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimizin ellerine, emeklerine sağlık” dedi.

Marka Değerini Artıracağız

Kahramanmaraş’ın çeşitli tarım ürünlerine ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız coğrafyası, iklimi, birçok coğrafi bölgede toprağının olmasıyla çok fazla tarım ürününe ev sahipliği yapıyor. Çiğşar Mahallemizde yetişen kiraz da bunlardan bir tanesi. Burada yetiştirilen kiraz, pek çok ülkeye de ihraç ediliyor. Çiğşar Kirazı’nın daha fazla tanıtılması ve marka değerinin artırılması için gayret ediyoruz” diye konuştu.

İhraç Kültürünün Gelişmesi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz yaptığı açıklamada, “Yörelerin kendi iklimi, aroması, toprak bütünlüğü aynı zamanda yetişen meyvelerine farklı bir tat veriyor. Bugün bir kez daha şahit olduk ki Çiğşar’daki kirazlar aromasıyla, tadıyla, lezzetiyle ve en son yetişme dönemiyle diğer kirazlardan biraz daha farklı. Çiğşar Kirazı gerçekten Andırın’ın katma değerini artırıyor. İhraç kültürünün bu mahallede gelişmiş olması ve dünyanın birçok yerine buradan kiraz ihraç ediliyor olması Kahramanmaraş ve ülkemiz açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Hayrettin Güngör Başkanımızı Tebrik Ediyorum

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlarla şehrin katma değerinin artırıldığını ifade eden Yanılmaz, “Birkaç gündür Kahramanmaraş’taydım. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ü gerçekten tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’a 3 yıllık süreçte çok değerli yatırımlar kazandırdı ve Kahramanmaraş’ın katma değerini artırdı. Şehrin çok önemli problemleri bu süreçte çözüme kavuşturuldu. İnşallah Kahramanmaraş, gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte bölgesinde parlayan bir yıldız olmakla kalmayacak dünyada kendisinden söz ettiren bir şehir konumuna gelecek” dedi.