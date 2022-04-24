Başkan Güngör Çocuklarla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen iftar programında Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, çocuklar ve aileleri de yer aldı. Programda çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Güngör, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yavrularımız ve kıymetli aileleriyle birlikte iftarımızı yaptık. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan, muhabbetlerini bizlerden esirgemeyen ve sohbetleriyle içimizi ısıtan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yavrularımızın gözlerindeki o pırıltıyı gördükçe daha da mutlu oluyoruz ve geleceğe yönelik ümitlerimiz daha da artıyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.