Başkan Güngör; “Daha yaşanabilir kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ocak ayı Gençlik Meclisi Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli ve meclis üyeleri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Gençlik Meclisi’nin çalışmaları ve projeleri istişare edildi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gençlik Meclisi’mizin her bir önerisi bizim için çok kıymetli. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Gençlik Meclisi, gençlerimizle aramızda köprü vazifesi görüyor. Bizler de bu noktada gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

4 Milyar TL’nin Üzerinde Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, yapımı devam eden ve planlanan yatırımlara da değindi. Başkan Güngör, “2019 yılından günümüze kadar şehrimize 4 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırım kazandırdık. Yıllar itibariyle de yatırımlarımız artarak devam ediyor. Bu süreçte mali yapımızı ve gelir-gider dengemizi de disipline ettik. Sürdürülebilir mali yapıyı sağladık. Yatırımlarımızın her geçen yıl artarak devam etmesinde de bu önemli bir rol oynadı. İnşallah 2023 yılında da yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Çalışmalarımız Peyderpey Devam Ediyor

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Kalemizin çevresindeki yapılarda dönüşüm projelerimiz peyderpey devam ediyor. Bölgedeki tarihi hamamın da kamulaştırma süreci başladı. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından oranın da restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Acemli Camii ile Kale arasındaki dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçireceğiz. Butik otel, yürüme alanları, kültür merkezi ve çarşısıyla cazip bir alan oluşturacağız. Tekke Kentsel Dönüşüm projesinde de süreçler tüm hızıyla ilerliyor. Hak sahipleriyle anlaşma süreci devam ediyor. Saçaklızade ve Kurtlar da tamamlanan rezerv konutlara hak sahipleri taşınıyor” cümlelerini kaydetti.

Restorasyon Projelerimiz Sürüyor

Tarihi konaklarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Güngör, “Kanlıdere’ye taahhüt ettiğimiz üzere 89 günde yeni bir köprü kazandırdık. Sarayaltı yolunda kamulaştırma sürecimiz bitmek üzere. Kanlıdere Köprüsü’nün yanında bulunan Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1 – 2 evlerinde restorasyon projemiz devam ediyor. Burası Kahramanmaraş’ımızın en güzel konaklama ve yeme içme mekânlarından birisi olacak. Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan Hasan Kocabaş Konağı’nda da restorasyon çalışmalarımıza başladık. Arslanbey Konağı’nda sürdürdüğümüz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kocabaş Gastronomi Merkezi’ni tamamladık. Şehir Meydanı projesinde de hak sahipleriyle anlaşmalar devam ediyor. Bin 500 araçlık otoparkı, iş yerleri, yeşil alanları, sosyal donatıları ve yeme içme mekânlarıyla şehrimize yakışır bir proje olacak. İsmini de Maraş Han Çarşı olarak belirledik” dedi.

Spor Kompleksi Kazandırıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumlarımızda başlattığımız dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana geniş kapsamlı bir spor kompleksi kazandıracağız. İçerisinde stadyum, olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, yürüyüş ve spor alanları, yeme içme mekânları ve sosyal donatılar yer alacak. 12 Şubat Stadyumu’muzun bulunduğu alanda da kongre merkezi ile şehir ve kurtuluş müzesi inşa edeceğiz. 23 Ocak tarihinde de tam olimpik yüzme havuzumuzun ihalesine çıkıyoruz. Şehrimizin içerisinde kalan Gazi ve Aksu Kışlası’nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. İnşallah önümüzdeki süreçte de peyderpey bu alanlarda dönüşüm çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Erişilebilir Yeşil Alanlar

Yeşil alanlarının sayısının artırıldığını ifade eden Güngör, “Erişilebilir, ulaşılabilir ve aktif yeşil alanların varlığını çok önemsiyoruz. Çünkü şehir standardının en önemli unsurlarından bir tanesi de ulaşılabilir ve aktif yeşil alanlardır. Onikişubat ilçemize toplamda 60 bin metrekarelik 3 tane yeni yeşil kazandırıyoruz. Kuzey Park da bunlardan bir tanesi. Koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet ve kaykay parkuru, interaktif oyun grupları, enstrümantal oyun elemanları, yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları gibi sosyal donatı alanlarını içerisinde barındıracak bu parkımızı da inşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kılavuzlu Millet Bahçesi tamamlandı. 300 dönümlük bir alan. İnşallah yakın zamanda buranın da resmi açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Dünyanın Gözü Kahramanmaraş’ta

Turizm alanlarında hayata geçirilen yatırımlara değinen Güngör, “Şehrimizin en önemli turizm alanlarından Yeşilgöz’de çevre düzenleme uygulamalarımızı tamamladık ve 2’nci etap çalışmalarımıza başladık. Bölgeye ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Yeşilgöz’e yeni bir de yeme içme mekânı kazandırıyoruz. Burası için bir de slogan geliştirdik: Dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de. Fırnız’ın tahsisinde son aşamaya geldik. İnşallah tahsisini aldığımızda Fırnız’ın yolunu, alt ve üstyapısını yenileyerek turizm potansiyelini daha da artıracağız. Diğer bir turizm alanımız olan Ali Kayası’nda da Cam Teras projemizin temelini attık. Burası cam teras, yeme içme mekânı ve yürüyüş alanlarıyla şehrimizin en önemli turizm mekânları arasındaki yerini alacak. İnşallah Nisan ayında bu projemizin de açılışını gerçekleştireceğiz” cümlelerini kaydetti.

Şehrimizin Turizmine Kazandıracağız

Şairler Tepesi, Çamlıca ve Çınaraltı Sosyal Tesisleri hakkında gençlere bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesis, Kahramanmaraş’ımızın en önemli mekânlarından bir tanesi. Bu mekânı müstecirden devraldık ve kapsamlı bir çalışma yürüttük. Burası 100 dönümlük bir alan. Restoran kısmını tamamladık, çay bahçelerinde ise düzenlemeler devam ediyor. Burada bir de isim değişikliği yaptık. Şiir ve edebiyatın başkentine uygun olarak bu mekânımızın ismini Şairler Tepesi olarak belirledik. Restoran kısmının ismi Ahir Sofrası, çay bahçelerinin ise Mihriban ve Monaroza olacak. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor. İnşallah bu mekânımızı da markalaştırarak şehrimizin hizmetine sunacağız. Çınaraltı Sosyal Tesisi’nin bulunduğu alanda hayata geçireceğimiz projemizin ihale süreci devam ediyor” dedi.

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesine de değinen Güngör, “Şehrimizin en büyük cazibe alanlarından Binevler bölgesinde yağmursuyu kanalı hiç yoktu. İçmesuyu ve kanalizasyonu da bir plan dâhilinde yapılmamıştı. Biz de bu bölgemizin alt ve üstyapısını bütünleşik bir plan dâhilinde yapmaya karar verdik ve çalışmalarımıza başladık. Gerçekten zor ve riskli bir karardı ancak şehrimizin geleceği için bunu yapmak zorundaydık. Süreç büyük bir hızla ilerliyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı, üstyapı uygulamalarımız da bitiyor. Bölgeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu, kent mobilyaları, aydınlatma kazandırıyoruz. İnşallah Mart ayında da asfalt uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz” cümlelerini kaydetti.

Toplu Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli

Toplu ulaşımda Kahramanmaraş Modeli ve Kampüs Büs’e değinen Güngör, “Hemşehrilerimizin toplu ulaşımdan daha uygun fiyatlarla faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak özel halk otobüsü esnafımıza çok büyük maddi desteklerde bulunuyoruz. Kahramanmaraş modeli adını verdiğimiz bu model gerçekten de Türkiye’ye örnek oldu. Özel halk otobüsü esnafımıza desteğimizi bu yıl toplamda 150 Milyon TL’ye çıkardık. Eğer biz bu sübvansiyonları sağlamamış olsak hemşehrilerimiz toplu taşımadan mevcut fiyatların çok daha üzerinde bir şekilde yararlanmış olacaktı. Üniversite öğrencilerimize yönelik KmpüsBüs uygulamamızı hayata geçirdik. Kampüs içerisinde ulaşımı sağlayan otobüsümüz 1,75 TL’den hizmet veriyordu. Biz bu ücreti sıfıra indirdik. Kampüs Büs adını verdiğimiz bu otobüsümüz artık üniversite içerisinde öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Hemşehrilerimizin Hanelerine ve Gönüllerine Misafir Oluyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam ediyor. Her yıl düzenli olarak Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kitap ve Kültür Fuarı düzenliyoruz. UNESCO yolculuğumuz emin adımlarla devam ediyor. Şehrimizin kültür envanterine yeni eserler de kazandırıyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerinde esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerini dinliyoruz. Ev ziyaretlerimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizin hanelerine, gönüllerine misafir oluyoruz. Sosyal yarımlarımızı da her geçen yıl artırarak sürdürüyoruz. Sosyal destek kartlarına yüklediğimiz bakiyelerle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini yapabiliyor. 2019-2021 yıllarında 50 Milyon, geçtiğimiz yıl ise 60 Milyon TL destekte bulunduk. Bu yıl ise desteğimizi 200 Milyon TL’ye çıkarıyoruz” cümleleriyle noktaladı.