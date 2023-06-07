Başkan Güngör; “Ekip Ruhuyla Çalışmayı Sürdürüyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda teşkilat mensupları ve aileleriyle bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı programda konuşan Başkan Güngör; 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı Şeçimi, şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar, geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarının kurulumu ile kalıcı konutların inşası gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En Büyük Desteği Sağlayan Büyükşehir’iz

Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş olarak hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği sağlayan Büyükşehir olduk. Teveccüh gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de hemşehrilerimizin teveccühüne layık olmak için şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğim 2019 yılından itibaren de tüm paydaşlarımızla ve teşkilatımızla birlikte büyük bir koordinasyonla şehrimize hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu noktada destek veren tüm dava arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bir ekip ruhuyla el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yeni Planımızı El Birliği İle Oluşturacağız

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Güngör, “Depremin yol açtığı yaraları sarmak için devlet millet iş birliğiyle çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu noktada çok büyük aşama kat edildi. Bir yandan geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarının kurulumu devam ederken bir yandan da kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Mikrobölgeleme çalışmalarında sona gelindi. Raporun hazırlanmasının ardından imar planımızı revize edeceğiz. Kentsel dönüşüm bekleyen alanlarda da çalışmalar hızlanacak. Depremde altyapımız ciddi hasar aldı. Kayıp kaçak oranı çok fazla. Şehir genelinde altyapı yenileme ve onarım çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.