Başkan Güngör, ‘Elinizi asla bırakmayacağız’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Babamın Arkadaşı” adlı proje kapsamında Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın oğluyla ve ailesiyle bir araya geldi. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Güngör, şehidin oğlu Emre Fidan’ı (8) makam aracıyla Maarif Mahallesi’nde bulunan okuluna bıraktı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen proje kapsamında, kent protokolü tarafından 25 şehit çocuğu okullarına bırakıldı. Etkinliğe Başkan Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman da katıldı.

Şehitlerimizin Emanetine Sahip Çıkıyoruz

Düzenlenen projeye ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Kahramanmaraş’ımızda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’miz tarafından düzenlenen proje kapsamında şehitlerimizin kıymetli evlatlarını evlerinden alıp okullarına bıraktık. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, çocukları bizlere emanet. Onların evlatları, bizim evlatlarımız. Onların yanındayız, ellerini asla bırakmayacağız. Bu anlamı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza, çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.