Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere şehre gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ile iftar programında bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Hayrettin Güngör, “Her gün şehrimizin farklı noktalarında iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, orucumuzu açmaya ve Ramazan’ın bereketinden birlikte istifade etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Yeniden Refah Partisi İl Başkanımız Mehmet Dere ve teşkilatları tarafından Ramazan Buluşmaları kapsamında düzenlenen iftar programında Genel Başkan Sayın Fatih Erbakan ile hemşehrilerimizin sofrasında orucumuzu açtık. Rabbim oruçlarımızı kabul,sofralarımızı bereketli eylesin” dedi.