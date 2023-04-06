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Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla düzenlenen programda vatandaşlarla iftar yaptı.

Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi

Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla düzenlenen programda vatandaşlarla iftar yaptı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:11

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere şehre gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ile iftar programında bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Hayrettin Güngör, “Her gün şehrimizin farklı noktalarında iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, orucumuzu açmaya ve Ramazan’ın bereketinden birlikte istifade etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Yeniden Refah Partisi İl Başkanımız Mehmet Dere ve teşkilatları tarafından Ramazan Buluşmaları kapsamında düzenlenen iftar programında Genel Başkan Sayın Fatih Erbakan ile hemşehrilerimizin sofrasında orucumuzu açtık. Rabbim oruçlarımızı kabul,sofralarımızı bereketli eylesin” dedi.

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