Başkan Güngör; “Gençlerimizle Türkiye Yüzyılı’na Emin Adımlarla İlerliyoruz”

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, program sonrası yaptığı açıklamada, “Şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’mızı ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle buluştuk. Önemli bir bölümünü kütüphane olarak tasarlayıp hizmete sunduğumuz konak, gençlerin uğrak mekanı. Gerçekten çok verimli bir etkinlik oldu. Gençlerimizle bir araya gelmek bizlere de güç veriyor. Birbirinden değerli genç kardeşlerimizle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla Türkiye Yüzyılı’na ilerliyoruz” dedi.