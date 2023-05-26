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Başkan Güngör, “Göksun Konteyner Kentte Depremzedelerle Bir Araya Geldi”

Göksun Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konteyner kentte konaklayan depremzedelerle de bir araya geldi.

Başkan Güngör, “Göksun Konteyner Kentte Depremzedelerle Bir Araya Geldi”

Başkan Güngör, “Göksun Konteyner Kentte Depremzedelerle Bir Araya Geldi”

Göksun Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konteyner kentte konaklayan depremzedelerle de bir araya geldi.

26 Mayıs 2023 Cuma 18:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için oluşturulan geçici konaklama merkezlerinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Göksun’da Yantepe Mahallesi’nde oluşturulan ve 950 aileye ev sahipliği yapacak konteyner kentte de imalatlar tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla geçici barınma merkezine 11 bin metrekare asfalt ve 29 bin metrekare kilit parke kazandırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de konteyner kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Konteyner kentte barınan depremzedelerle de bir araya gelen Güngör, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

950 Aile Barınacak

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Kurum ve kuruluşlarımız ve kardeş belediyelerimizin de destekleriyle şehrimizde geçici barınma merkezlerimizin kurulumu tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Göksun Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Burada toplamda 950 ailemiz barınacak. Büyük bir kısmına hemşehrilerimiz taşındı. Kalan kısımlar da tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediyesi olarak konteyner kentin altyapı imalatlarını, asfalt ve kilit parke çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kalıcı konutlarımız da hızla yükseliyor. Köy evlerinin teslimine başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilecek” dedi.

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Başkan Güngör“Göksun Konteyner Kentte Depremzedelerle Bir Araya Geldi”
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