Başkan Güngör; “Gönlümüzde hala aynı acı ve özlem var”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Şehitlere Veda Türkiye’ye Vefa” programına katıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Musiki dinletisi, asrın felaketiyle alakalı kısa film gösterimi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi.

Başımız Sağ Olsun

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Öncelikle bu anlamlı etkinliği organize eden İl Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi dualarla andık. Gönlümüzde hala aynı acı ve kaybettiklerimize duyduğumuz özlem var. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.