Başkan Güngör, KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu’nu Ağırladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. KADEM Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör; Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesi, İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen faaliyetler ile kültür sanat etkinliklerine ilişkin misafirlerine bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Güngör, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu’na Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları ve Kültür Yayınları hediye etti. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aktararak KADEM yayınları takdim etti.

Nazik Ziyaretleri İçin Teşekkür Ediyorum

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir dizi programa katılmak için şehrimize gelen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu Hanımefendi ve beraberindeki heyeti misafir ettik. İstiklal Madalyamız, Milli Mücadelemiz, kahraman ecdadımız ve kültür sanat etkinliklerimiz hakkında bilgiler aktardık. Misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirterek nazik ziyaretleri için Sayın Saliha Okur Gümrükçüoğlu’na ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.