Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek örnek bir organizasyona imza attı. Atatürk Parkı’nda düzenlenen Geleneksel Piknik Şenliği, özel gereksinimli vatandaşlar ve ailelerinin katılımıyla coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, çocuklar için özel olarak hazırlanan şişme oyun parkı, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı gibi eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Şenliğe katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu anlamlı günde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

889B3Cc3 D6Db 41E0 96F8 8978A0B407FeAilelerden Büyükşehir’e Teşekkür

Programda çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçiren aileler, Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Aileler, bu tür etkinliklerin çocuklarının sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını ve onların toplumla kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den engelsiz orman!
Kahramanmaraş Büyükşehir’den engelsiz orman!
İçeriği Görüntüle

822D7342 C651 445D Bc53 A504Be7E8256Başkan Görgel: “Her Geçen Gün Desteklerimizi Artırıyoruz”

Şenliğekatılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özel çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan Görgel, etkinlik alanında çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz piknik programında özel gereksinimli kardeşlerimiz ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik.

Ef6978Aa Eb74 4F37 93E6 Eb04745A3C38

Burada çok güzel bir ortam vardı. Engelli kardeşlerimiz burada çok keyifli bir vakit geçiriyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bizler de engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik destek ve projelerimizi artırıyoruz” dedi.