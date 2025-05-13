Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek örnek bir organizasyona imza attı. Atatürk Parkı’nda düzenlenen Geleneksel Piknik Şenliği, özel gereksinimli vatandaşlar ve ailelerinin katılımıyla coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, çocuklar için özel olarak hazırlanan şişme oyun parkı, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı gibi eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Şenliğe katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu anlamlı günde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Ailelerden Büyükşehir’e Teşekkür

Programda çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçiren aileler, Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Aileler, bu tür etkinliklerin çocuklarının sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını ve onların toplumla kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti.

Başkan Görgel: “Her Geçen Gün Desteklerimizi Artırıyoruz”

Şenliğekatılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özel çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan Görgel, etkinlik alanında çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz piknik programında özel gereksinimli kardeşlerimiz ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik.

Burada çok güzel bir ortam vardı. Engelli kardeşlerimiz burada çok keyifli bir vakit geçiriyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bizler de engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik destek ve projelerimizi artırıyoruz” dedi.