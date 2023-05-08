Başkan Güngör, Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kayseri Kahramanmaraş Sosyal ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği ‘Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması’ programına katıldı. Kayseri’de düzenlenen programda; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekili adayları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar da yer aldı. Vefa Buluşması’nda konuşan Başkan Güngör, deprem sürecinde desteklerini eksik etmeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelere ve Kayserililere teşekkür etti.

El Birliğiyle Yaralarımızı Sarıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Maalesef 6 Şubat’ta ülke olarak çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Her iki depremin merkez üssü de Kahramanmaraş. Çok büyük yaralar aldık, kayıplarımız var. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımız, kardeş belediyelerimiz ve STK’larımızla el birliğiyle yaralarımızı sarmak için yoğun gayret gösterdik. Yaşadığımız felaketin ilk anından bu yana acılarımıza ortak olmak ve yaralarımızı sarmak için büyük fedakârlık gösteren tüm Kayserili kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.