Başkan Güngör, ‘Kalıcı konutların da 1 yıl içerisinde teslimi yapılacak’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Melikgazi Belediyesi ve STK iş birliğiyle şehre kazandırılan ‘Melikgazi Belediyesi Diyanet Center Of Amerika Yaşam Alanı’nın 2. etap teslim törenine katıldı. Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan ve 88 aileye ev sahipliği yapacak yaşam alanının teslim programında; Vali Ömer Faruk Coşkun, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve vatandaşlaryer aldı.

Hayırlı Olsun

Programın açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Depremin ilk gününden itibaren 300’e yakın personelimiz gece gündüz burada çalıştılar. Arama kurtarmadan konteyner kentin tefrişatına kadar tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürdüler. Bugün de 8 bin 300 metrekarelik alana sahip ve 88 konteynerden oluşan yaşam alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Konteynerler içerisinde klimadan buzdolabına, televizyondan iğne ipliğine kadar tüm araç gereçler mevcut. Yeni yaşam alanımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çadırdan Konteynere Hızlı Geçiş

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin ardından hamdolsun hep birlikte bugünlere geldik. Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün desteğiyle yanımızda olan bakanlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize ve STK’larımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çadırlardan konteynerlere hızlı bir geçiş sağlandı. Şehrimizde hemen hemen çadır kalmadı, konteyner alanları hızla çoğaldı. Hemşehrilerimiz bu alanlarda hayatlarını devam ettiriyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda bir yıl içerisinde hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşacak” cümlelerini kaydetti.

Daha Dirençli ve Yaşanabilir Bir Şehir

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Bugün de Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverler iş birliğiyle şehrimize kazandırılan yaşam alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Şehrimiz her alanda ciddi manada normalleşmeye doğru ilerliyor. İnşallah şehirlerimizi hep birlikte daha dirençli ve yaşanabilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek geçici yaşam alanındaki konteynerlerin teslimi gerçekleştirildi.