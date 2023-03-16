Başkan Güngör, Kılavuzlu Geçici Barınma Merkezi’nde

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu Millet Bahçesi’ne kurulan geçici barınma merkezini ziyaret etti. Depremzedelerin çadırlarına misafir olan Başkan Hayrettin Güngör, geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Hane halkıyla muhabbet eden Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Kalıcı Konutlar Kısa Sürede Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Hayatın normale dönmesi ve kalıcı konutların inşası noktasında önemli aşama kat edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında paydaş kurumlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde geçici barınma merkezlerinin ve esnaf çarşılarının kurulumu sürüyor. Hayatın normale dönmesi noktasında ciddi adımlar atılıyor. Kalıcı konutların inşası noktasında da önemli aşama kat edildi. Bugün de Kılavuzlu Millet Bahçesi’ndeki geçici barınma merkezini ziyaret ederek hemşehrilerimizin çadırlarına misafir olduk. Her hanede Sayın Cumhurbaşkanımıza güven ve muhabbet var. İnşallah bu güvenle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kalıcı konutların inşası da kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Hoş sohbeti, güler yüzü ve dirayetli duruşu için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.