Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En...
Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası
Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki...
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün...
SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi
SANKO’da “Bir At Bir Murat”...
Başkan Güngör, 1. Sınıf Öğrencisi Muhammet’le Buluştu
Başkan Güngör, 1. Sınıf Öğrencisi...

Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”

Şehrin yeniden imarı ve iskânı noktasında ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirilentoplantıda konuşan Başkan Güngör, “Ortak paydamız olan Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah şehrimizi daha güzel bir şekilde tekrar inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”

Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”

Şehrin yeniden imarı ve iskânı noktasında ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirilentoplantıda konuşan Başkan Güngör, “Ortak paydamız olan Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah şehrimizi daha güzel bir şekilde tekrar inşa edeceğiz” dedi.

07 Haziran 2023 Çarşamba 17:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; şehrin imar, iskân ve yeniden inşası noktasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda; şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan faaliyetler, mikrobölgeleme çalışmaları ve imar planı gibi pek çok konuda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Asrın felaketi sonrası şehrimizin imar, iskân ve yeniden inşa süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısında ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Ortak paydamız olan Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah şehrimizi daha güzel bir şekilde tekrar inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası
Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası
Kahramanmaraş’ta ayakkabıcı esnafına geçici iş yerleri teslim edildi
Kahramanmaraş’ta ayakkabıcı esnafına geçici iş yerleri teslim edildi
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!
Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’na hazırlık!
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’na hazırlık!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber