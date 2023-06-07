Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; şehrin imar, iskân ve yeniden inşası noktasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda; şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan faaliyetler, mikrobölgeleme çalışmaları ve imar planı gibi pek çok konuda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Asrın felaketi sonrası şehrimizin imar, iskân ve yeniden inşa süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısında ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Ortak paydamız olan Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah şehrimizi daha güzel bir şekilde tekrar inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.