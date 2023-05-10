Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kirişci ve Güngör, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Kirişci ve Güngör, Muhtarlarla Bir...
Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik...
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin Yanında!
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...

Başkan Güngör, ‘Şehrimizi alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız’

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programına katılan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız geçmişten aldığı mirasla çok kadim bir şehir. İnşallah şehrimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Başkan Güngör, ‘Şehrimizi alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız’

Başkan Güngör, ‘Şehrimizi alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız’

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programına katılan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız geçmişten aldığı mirasla çok kadim bir şehir. İnşallah şehrimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:39

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile EXPO 2023 Alanı’nda düzenlenen Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, oda başkanları ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda konuşan Bakan Kirişci; son 21 yılda Türkiye’de eğitimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye tüm alanlarda hayata geçirilen yatırımlar, 14 Mayıs seçimleri, şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadim Bir Şehir

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız büyük afet sonrası devlet millet dayanışması ve koordinasyonuyla yaralarımızı hızla sarıyoruz. Her anlamda daha dirençli şehirler oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu noktada tüm paydaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bir taraftan insanlar şehri oluştururken bir yandan da şehirler insanları şekillendiriyor. Her bir coğrafyanın, toplumun kendine özgü bir mimarisi var. Kahramanmaraş’ımız da geçmişten aldığı mirasla çok kadim bir şehir. İnşallah şehrimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör‘Şehrimizi Alt Ve üstyapısıyla Tekrar Ayağa Kaldıracağız’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kirişci ve Güngör, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Kirişci ve Güngör, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş'ta 754 bin kişi oy kullanacak
Kahramanmaraş'ta 754 bin kişi oy kullanacak
Görgel’den Kahramanmaraş’a devasa hastane müjdesi!
Görgel’den Kahramanmaraş’a devasa hastane müjdesi!
Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”
Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”
Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu Davası Ertelendi
Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu Davası Ertelendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber