Başkan Güngör, ‘Şehrimizi alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile EXPO 2023 Alanı’nda düzenlenen Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, oda başkanları ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda konuşan Bakan Kirişci; son 21 yılda Türkiye’de eğitimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye tüm alanlarda hayata geçirilen yatırımlar, 14 Mayıs seçimleri, şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadim Bir Şehir

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız büyük afet sonrası devlet millet dayanışması ve koordinasyonuyla yaralarımızı hızla sarıyoruz. Her anlamda daha dirençli şehirler oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu noktada tüm paydaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bir taraftan insanlar şehri oluştururken bir yandan da şehirler insanları şekillendiriyor. Her bir coğrafyanın, toplumun kendine özgü bir mimarisi var. Kahramanmaraş’ımız da geçmişten aldığı mirasla çok kadim bir şehir. İnşallah şehrimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde alt ve üstyapısıyla tekrar ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.