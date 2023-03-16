Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”

Şehrin ihya ve inşası, hayatın normale dönmesi ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KASKİ Genel Müdürlüğü ve ALO 185 Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı ziyarette personellerle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyarette vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Güngör, geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Şehrin Altyapısı Yeniden Toparlanıyor

Şehir genelinde altyapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. KASKİ ekiplerimiz de bir yandan 185 Çağrı Merkezi’ne iletilen arızalara hızla müdahale ederken bir yandan da şehrimizin altyapısını yeniden toparlamak için mücadelesini sürdürüyor. Geçici barınma merkezlerimizde altyapı imalatlarımız devam ediyor. Depremin 4’üncü gününde yüzde 70 civarında şehrimize su verdik. Bu oran 10 gün içerisinde yüzde 93 seviyesine çıktı. Şu an ise yüzde 99 seviyesindeyiz.Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları noktasında gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ihya ve inşası noktasında yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.