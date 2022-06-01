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Başkan Güngör, “Tarihimiz, sevincimiz, üzüntümüz müşterek”

Kardeşimi Geleceğe Taşıyorum adlı sosyal uyum projesinin açılış programına katılan Başkan Güngör, “Şehrimizde mülteci kardeşlerimizle sosyal uyumun sağlanması noktasında çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Türkçe ve Arapça olarak yayınladığımız Müşterek dergimiz var. Müşterek isminin bizler için çok büyük anlamı var. Çünkü bizim kaygılarımız, tarihimiz, üzüntümüz, sevincimiz, geleceğimiz müşterek” dedi.

Başkan Güngör, “Tarihimiz, sevincimiz, üzüntümüz müşterek”

Başkan Güngör, “Tarihimiz, sevincimiz, üzüntümüz müşterek”

Kardeşimi Geleceğe Taşıyorum adlı sosyal uyum projesinin açılış programına katılan Başkan Güngör, “Şehrimizde mülteci kardeşlerimizle sosyal uyumun sağlanması noktasında çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Türkçe ve Arapça olarak yayınladığımız Müşterek dergimiz var. Müşterek isminin bizler için çok büyük anlamı var. Çünkü bizim kaygılarımız, tarihimiz, üzüntümüz, sevincimiz, geleceğimiz müşterek” dedi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:04
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Kardeşimi Geleceğe Taşıyorum’ adlı sosyal uyum projesinin açılış programına katıldı. Programda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, vakıf yöneticileri ve üyeleri de yer aldı. Kur’an tilaveti ile başlayan programda Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bayram Nurdoğan, ‘Kardeşimi Geleceğe Taşıyorum’ adlı sosyal uyum projesi hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Program protokol konuşmalarının ardından göçmen öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisiyle noktalandı.

Sosyal Uyum Projeleri Hayata Geçiriyoruz

Açılış programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle sosyal uyumun sağlanması noktasında gerçekleştirilen bu projenin çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde mülteci kardeşlerimize yönelik Türkçe ve Arapça olarak yayımlandığımız Müşterek adlı dergimiz de bunlardan bir tanesi. Müşterek isminin bizler için çok büyük anlamı var. Çünkü bizim kaygılarımız, tarihimiz, üzüntümüz, sevincimiz, geleceğimiz müşterek. Hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz, STK’larımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte şehrimizi ve ülkemizi daha da geliştirmek ve güzelleştirmek için el birliğiyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör“TarihimizSevincimizüzüntümüz Müşterek”
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