Başkan Güngör Tarım Şehirleri Birliği Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör’ün yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı. Tarım alanında hayata geçirilecek yatırımların görüşüldüğü toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Tarım Şehirleri Birliği Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başkanlığında Ankara’da düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldık. Birlik üyelerimizle birlikte tarım alanında gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Toplantımızın şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.