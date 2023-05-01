Başkan Güngör; ‘Tarımsal üretimimizi artıracağız’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ni ziyaret ederek çiftçi ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette, salatalık hasadı yapan işçilerle buluşan Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, çalışanlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Kadıoğluçiftliği’nde çiftçilerin katılımıyla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında Bakan Kirişci, şehirde tarım alanında hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Şehrimizin Katma Değerini Artırıyoruz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Türkoğlu Belediye Başkanımız, il başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Kadıoğluçiftliği’nde topraklarımızı ilmek ilmek işleyen tarım işçilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini ve sorunlarını dinledik. Rabbim işlerinde kolaylık nasip eylesin, hasatları bereketli olsun. İnşallah Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın öncülüğünde üreticilerimiz ve tarım işçilerimizle el birliğiyle şehrimizin tarımsal üretimini ve katma değerini artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.