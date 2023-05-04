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Başkan Gürbüz: Elbistan’da olumsuz bir durum yok!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı bşik gibi sallayan Göksun’da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Başkan Gürbüz: Elbistan’da olumsuz bir durum yok!

Başkan Gürbüz: Elbistan’da olumsuz bir durum yok!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı bşik gibi sallayan Göksun’da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

04 Mayıs 2023 Perşembe 10:35

Göksun’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıdan 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

ELBİSTAN BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremler çevre illerden hissedilirken Elbistan’da beşik gibi sallandı. İlçe merkezinde ve kırsal mahalleler de ise herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

BAŞKAN GÜRBÜZ’DEN AÇIKLAMA

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaşanan depremle alakalı açıklamada bulundu.

Gürbüz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında; “ Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Şu zamana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok ama ekiplerimiz saha taramasına hızlıca başladılar. Allah memleketimizi her türlü felaketlerden korusun” dedi.

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Başkan Gürbüz: Elbistan’da Olumsuz Bir Durum Yok!
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