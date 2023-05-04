Başkan Gürbüz: Elbistan’da olumsuz bir durum yok!

Göksun’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıdan 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

ELBİSTAN BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremler çevre illerden hissedilirken Elbistan’da beşik gibi sallandı. İlçe merkezinde ve kırsal mahalleler de ise herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

BAŞKAN GÜRBÜZ’DEN AÇIKLAMA

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaşanan depremle alakalı açıklamada bulundu.

Gürbüz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında; “ Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Şu zamana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok ama ekiplerimiz saha taramasına hızlıca başladılar. Allah memleketimizi her türlü felaketlerden korusun” dedi.