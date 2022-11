Başkan Gürbüz, ‘Kentin geleceğine birlikte yön veriyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Ak Parti İlçe Başkanı Servet Okur Elbistan’da görev yapan STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentin ticari ve sosyo ekonomik gelişimiyle ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda, STK temsilcileri görüşlerini paylaştı.

Elbistan’ın geleceğiyle ilgili oda başkanlarıyla önemli görüş alışverişine değindiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehrimizi hep birlikte parlak bir geleceğe taşıyacağız dedi.

Gürbüz yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Elbistan’ın tüm odaları, sektör temsilcileri, belediyesi, siyaseti tek yürek olmuş şehrin geleceğiyle ilgili alınması gereken kararları konuşuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de şehrin daha yaşanabilir kılınmasıyla ilgili yaşadığı sorunların çözülmesiyle ilgili bir sivil inisiyatif alınıyor. Aslında şehirde kamu erki, siyaset ve odalarla birlikte ortak bir akıl üretiliyor. Somut adımlar atılıyor. Uygulanacak önemli kararlar alınıyor. Bu tabii meslek örgütlerini ve üyelerini bağladığı gibi tüm vatandaşlarımıza da inşallah olumlu yansıyacak kararlar olarak önümüzde duruyor. Bu vesileyle ben çok değerli önerileri nedeniyle tüm oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Kentin ulaşımı, parklanmalar ve fiyat denetimleriyle ilgili oda başkanlarından gelen taleplerin hayata geçirilmesi yönünde karar alındığını belirten Gürbüz: “Elbistan'ın bundan sonraki süreçte inşallah ulaşımıyla ilgili yeni kararları birlikte hayata geçireceğiz. Çünkü bugünkü toplantıda en çok üzerinde durduğumuz konu ulaşımın daha konforlu ve rahat olmasıyla ilgili bazı tedbirler alınması noktasında oldu. İnşallah ticaret odamızın başkanlığında tüm siyasi partilerimizle belli görüşmeler yapılacak. Ve vatandaşımızı, esnafımızı rahatlatacak kararların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle ticaret odası seçimleri sonrası zannediyorum ilk toplantımız. Kıymetli başkanıma ve yönetim kuruluna da hayırlı olsun diyorum. İlçe başkanlığımıza atanan AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Servet Okur Beyefendiye ve onun yönetimine de hayırlı olsun diyorum. Memleket için herkes el birliğiyle, güç birliğiyle ortak akılla var gücüyle bu mücadeleye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın kalkınması ve gelişimiyle ilgili her fikre önem verdiklerini belirten Gürbüz: “Biz her şeyden önce Elbistan'ın kalkınması, büyümesi, genç Genç kardeşlerimizin hanımefendilerin yaşadığı sorunların bir an önce çözülmesi noktasında inisiyatif alan bir yönetim tarzını benimsiyoruz. Ve buna yönetişim ifadesiyle yaklaşıyor batı. Dolayısıyla söz söyleyecek, çözüm üretebilecek proje sunabilecek tüm vatandaşlarımızın katkıda bulunmasını da biz önemsiyoruz. Elbistan Belediye Meclisi toplantıları halka açık. Dolayısıyla orada da katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın katkılarını hem dijital platformlardan hem fiziken gelip toplantılarda bizzat ifade etmeleri halinde alıyoruz. Komisyonlarımız bu anlamda çok aktif çalışıyor.”

Kentteki yapılaşma sorununun ortadan kaldırılmasıyla ilgili imar planının da istişareler doğrultusunda hazırlandığını belirten Gürbüz, kent ekonomisinin kalkındırılabilmesi için organize sanayi bölgesine yapılan yatırımların da desteklenerek hızla geliştirildiğine değinen Başkan Gürbüz: “İmar planıyla ilgili kıymetli başkanlarım ifade ettiler, 5000 planı tamamladık. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Elbistan'ın kalkınması ve gelişmesiyle ilgili çok güzel gelişmeler var. Özellikle organize sanayimizde yeni açılan fabrikalar umut veriyor. Önümüzdeki günlerde inşallah Sanayi Bakanlığımızın da kente dönük yeni açılımlarının zannediyorum milletvekillerimiz ilçe başkanımız paylaşacaklardır. Bir taraftan hızla devam eden kamu yatırımları, diğer taraftan özel sektörün Elbistan'ı tercih etmesi ve Elbistan Organize Sanayinde bu anlamda ciddi yatırımcı alması ve inşallah 2023 ile beraber de teşvik bölgesinin altıncı bölgeye yükselmesiyle beraber ben istihdamda zirve yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Oda başkanlarının talepleri doğrultusunda şehir parklanmalardaki sorunun da çözülmesi için karar alındığına değinen Gürbüz: “Elbistan'da özellikle parklanmayla ilgili, yani yoldaki parklanmayla ilgili yaşanan bir sorun var. Dolayısıyla bu esnafımızdan bize gelen bir şikayettir. Bugün zannediyorum burada yirmiye yakın oda başkanımız ve katılımcılar. Dolayısıyla herkesin ortak kanaati yolların park alanı olmadığı ve burada bir parklanmayla ilgili yasak kararının alınması gerektiği, esnafımızın bu anlamda rahatlatılmasıyla ilgili bir öneri geldi. Biz bunu destekliyoruz. İnşallah ticaret odamızın başkanlığında tüm siyasi partilerimizi de ziyaret edecek onlar. Görüş alışverişinde bulunacaklar. Biz de belediye meclisi olarak bu anlamda gelen bu teklifi inşallah hayata geçireceğiz. Özellikle kuralların çok daha sıkı uygulanmasıyla ilgili takipçisi olacağız. Çünkü odalar bizim denetçimizdir. Alınan kararların da bu anlamda denetim yapılması gerekiyor. Bir önemli bir karar da fiyat artışlarının da denetiminin yapılmasıyla ilgiliydi. Satışa sunulan ürünlerin işletmelerde mutlaka vatandaşa belgeleriyle beraber sunulması gerektiği yönünde. Haliyle bu vatandaşımızın da özellikle hem gıda denetimi hem de fiyat denetimi açısından bizden istediği bir husustur. Odalarımızda bu anlamda hemfikir olmak bizi mutlu etti. Onların da talebiyle inşallah birlikte bu denetimi gerçekleştireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Elbistan’da üretilen ürünlerin e-ticaret yöntemiyle pazarlanması için adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Gürbüz: “e-ticaret konusunda hem bakkallar odağımızın hem ticaret odamızın yoğun bir talebi ve çalışması vardı. Elbistan burada . com adresinin marka tescillerini de aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Elbistan'daki e-ticaretin çok daha hızlandığını göreceğiz. Bu konuda biz belediye olarak her türlü altyapıyı hazırladık. Esnafımızın da buraya ilgi göstermesiyle beraber vatandaşımıza daha kolay hizmet sunabilme fırsatı yakalayacaklarını düşünüyorum” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur da açıklamasında: “Malumunuz biz yeni atanmış bir ilçe başkanıyız. Bu göreve layık gören başta bölge milletvekilimiz ve Bakanımız Sayın Mahir Ünal'a, bölge milletvekillerine, genel merkez teşkilatımızın yetkililerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütünün başkanları, yetkilileri ile gerçekten böyle bir iyilik ve beraberlik içinde memleketimizin sorunlarını bir masaya yatırıp çözüm noktasında ortak paydada buluşup memleketimiz için yapılması gereken hizmetleri konuşmaktan gerçekten haz aldım. Amaç memleketimize hizmet etmek. Bu hizmeti yaparken de toplum olaraktan kamu yararına olan ve topluma yararlı olan işleri yapmak için başkanlarımızın fikirleri biz siyasetçiler için çok önemli. Elbistan'ımıza hizmet için yapılması gereken önerileri sunuyorlar. Biz, toplum yararına faydası olan memleketimize yapılacak olan hizmetleri sonuna kadar destekleyeceğimize kendilerine ifade ettik. İnşallah bu konuda elimizden geleni yapacağımıza beraber bu hizmetleri gelmesinde fayda sağlayacağına inanıyorum. Kendilerine bu konuda çok iş düşüyor. Elbette şahsi sorun değil, memleket sorunu için sektörel bazda yapmaları gerekeni bize ilettikleri zaman biz siyaset olarak kendilerinin sonuna kadar arkasında olacağımızı söyledik. Bu konuda hiçbir zaman yalnız olmayacaklar. Memlekete hizmet için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı mustafa Paksoy da açıklamasında: “Rutin olarak her ay bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve oda başkanlarımızla beraber bu toplantılara devam ediyoruz. Tabii bu toplantılarda Elbistan için ne gerekiyorsa hep birlikte karar almaya çalışıyoruz. Kentimizin en büyük sorunlarından birisi imar planı sorunudur. Onu da Sayın Belediye Başkanımızla görüşüyoruz. Bildiğim kadarıyla son aşamaya geldi. Tabii bu hususu muhalefet partileriyle de görüşmemiz lazım. Oy birliğiyle bu sene sonuna kadar bu imar planını çıkartırsak iyi olacak. Tabii yalnız Elbistan'la bitmiyor, büyükşehrin de destekleri lazım. Bizim aslında birçok sorundan kurtulabilmemiz için il olmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.