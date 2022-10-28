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Başkan Gürbüz’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yazılı bir mesaj yayımlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıldönümü kutladı.

Başkan Gürbüz’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Gürbüz’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yazılı bir mesaj yayımlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıldönümü kutladı.

28 Ekim 2022 Cuma 12:23

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Gazi Mustafa Atatürk'ün "En Büyük Eserimdir" diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gürbüz mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet, bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Millet egemenliğinin kendisi olan bu büyük zafer büyük mücadele örnekleri sergilenerek elde edilmiştir. İşgal edilen ülkeyi düşmandan kurtarmak için canlarını siper eden vatan evlatlarının zaferidir. Bu uğurda hayatını kaybeden ve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberliğin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası da daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesile ile bütün Elbistanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

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Başkan Gürbüz’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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